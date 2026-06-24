Ibrahim Kanaté wechselt auf Leihbasis auf den Betze von red · Heute, 13:14 Uhr · 0 Leser

– Foto: 1. FC Kaiserslautern

Der nächste Transfer ist fix beim 1. FC Kaiserslautern: Die Roten Teufel verstärken die Offensive mit Ibrahim Kanaté. Der malische Nationalspieler kommt auf Leihbasis vom belgischen Erstligisten RSC Anderlecht.

Nachdem Ibrahim Kanaté seine fußballerische Ausbildung in seiner Heimat Mali begann, wechselte er im Alter von 18 Jahren im Januar 2025 zum belgischen Erstligisten RSC Anderlecht und unterzeichnete dort seinen ersten Profivertrag. In seiner ersten kompletten Saison in Anderlecht kam er nicht nur in der Jupiler Pro League zum Einsatz, sondern auch in Qualifikationsspielen zur UEFA Conference League und zur Europa League. Für die malische Nationalmannschaft absolvierte der 19-Jährige zwölf Partien in der U17 und zählt aktuell zum Kader der U23, für die er bisher viermal auf dem Platz stand.

„Mit Ibrahim gewinnen wir ein interessantes Profil für unseren Kader hinzu. Er gibt uns durch seine Schnelligkeit und seine Qualitäten im Eins-gegen-Eins mehr Flexibilität auf der Außenbahn und in der Sturmspitze. Insgesamt führen wir mit der Verpflichtung von Ibrahim unseren Weg weiter, junge und entwicklungsfähige Spieler in unseren Kader zu integrieren und sie weiter zu fördern“, so FCK-Sportdirektor Marcel Klos zum Transfer.