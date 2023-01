Ibrahim Das - Regionalliga, Oberliga, jetzt Westfalenliga in Münster Westfalenligist SC Westfalia Kinderhaus hat sich die Dienste von Ibrahim Das gesichert, der in drei Tagen 21 Jahre alt wird.

Bereits am Wochenende gab der Flügelspieler beim Hallenturnier des SV Herbern, dem Davertpokal , sein Debüt für die Münsteraner und erzielte vier Tore. Geholfen hat es jedoch nichts, Kinderhaus kam seiner Favoritenrolle nicht nach und schied in der Gruppenphase aus.

Das stand seit Sommer beim Oberliga-Spitzenreiter TuS Bövinghausen unter Vertrag, war jedoch zuletzt Anfang November im Spieltagskader, danach kam es zur Trennung. Sportlich hatte es für den Ex-Regionalliga-Spieler von RW Ahlen nur zu zwei Kurzeinsätzen gereicht. In der Saison 2021/22 hatte er an der Werse immerhin noch zwölf Regionalliga-Spiele absolviert. Ausgebildet wurde Das in der A- und B-Jugend beim Kinderhauser Lokalrivalen 1. FC Gievenbeck, das letzte Juniorenjahr war der gebürtige Lüdinghausener beim VfL Osnabrück in der A-Jugend-Bundesliga aktiv.

Auf der Instagram-Seite des SC Westfalia Kinderhaus wird Das wie folgt zitiert: „Ich war schon länger im Austausch mit Kinderhaus und habe im Sommer bereits einige Einheiten mitgemacht. Jetzt bin ich davon überzeugt, dass es der richtige Schritt für mich ist.“