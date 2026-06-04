Ibrahim Bayram wechselt an die Möhlin zum VfR Hausen

Mit Ibrahim Bayram wechselt ein erfahrener Mittelfeldspieler vom FC Bad Krozingen zum VfR Hausen. Seine Stärken liegen auf den Außenbahnen im linken und rechten Mittelfeld.
Ausgebildet wurde „Ibo“ bei den SF Eintracht Freiburg und dem Freiburger FC. Für die A-Jugend des FFC erzielte er zwischen 2013 und 2015 in 42 Verbands- und Oberligaspielen 29 Tore. Anschließend absolvierte er von 2015 bis 2017 für die "Rotjacken" zwei Saisons im Aktivenbereich in der Ober- und Verbandsliga.
Von 2017 bis 2019 folgte eine internationale Station in der Türkei für den SK Nazilli in der 3. Liga bzw. Regionalliga. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland folgten vier erfolgreiche Jahre beim FV Herbolzheim, die er selbst als seine bisher beste Fußballstation bezeichnet.
Zuletzt lief der Fenerbahçe-Fan für den FC Bad Krozingen auf. In der aktuellen Saison führte er die Mannschaft als Kapitän an und kam in 21 Spielen auf sieben Torbeteiligungen.
Ibrahim freut sich auf die neue Saison beim VfR Hausen – auch weil er dort erstmals gemeinsam mit seinem Bruder Erdem spielen wird, der von der SG Breisach/Gündlingen zum VfR wechselt.
Herzlich willkommen an der Möhlin Ibrahim! Wir wünschen dir eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit beim VfR Hausen.
Mike Gaulrapp (VfR Hausen)