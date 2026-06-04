Ibrahim Bayram wechselt an die Möhlin zum VfR Hausen

Frank Nothstein (Sportliche Leitung), Erich Sautner (Cheftrainer), Ibrahim Bayram, Pave Bacelic (Sportliche Leitung)

Mit Ibrahim Bayram wechselt ein erfahrener Mittelfeldspieler vom FC Bad Krozingen zum VfR Hausen. Seine Stärken liegen auf den Außenbahnen im linken und rechten Mittelfeld.

Ausgebildet wurde „Ibo“ bei den SF Eintracht Freiburg und dem Freiburger FC. Für die A-Jugend des FFC erzielte er zwischen 2013 und 2015 in 42 Verbands- und Oberligaspielen 29 Tore. Anschließend absolvierte er von 2015 bis 2017 für die "Rotjacken" zwei Saisons im Aktivenbereich in der Ober- und Verbandsliga.

Von 2017 bis 2019 folgte eine internationale Station in der Türkei für den SK Nazilli in der 3. Liga bzw. Regionalliga. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland folgten vier erfolgreiche Jahre beim FV Herbolzheim, die er selbst als seine bisher beste Fußballstation bezeichnet.