Ibo Traoré: Aus Madrid über Monaco zurück nach Gnadental

Na klar, gefeiert haben die Kicker des SC Kapellen ihren am Ostermontag vor mehr als 1000 Zuschauern in der Verlängerung eingebrachten 2:0-Sieg im Kreispokalendspiel gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd schon. Doch inzwischen ist der Triumph Schnee von gestern. Denn in der Landesliga müssen die Jungs von Trainer Lennart Ingmann am Sonntag (Anstoß 15.30 Uhr) im Heimspiel gegen den Oberliga-Absteiger Union Nettetal ihren womöglich zum Aufstieg berechtigenden zweiten Tabellenrang verteidigen.
Im Nacken sitzt ihnen der nur drei Punkte schlechtere DV Solingen, der auf eigenem Geläuf gegen das kaum mehr zu rettende Kellerkind FC Remscheid ziemlich sicher die volle Miete einbringen dürfte. Das Hinspiel hatte der SCK durch einen Kopfballtreffer von Leo Stegner in der dritten Minute der Nachspielzeit mit 1:0 gewonnen.
Weiter unten in der Tabelle ist der DJK Gnadental daran gelegen, das Vier-Punkte-Polster auf den ersten Abstiegsplatz zu vergrößern. Helfen würde dabei am Sonntag (15 Uhr) ein Sieg beim Mitaufsteiger 1. FC Wülfrath. Dass die Gastgeber drei Punkte weniger auf ihrem Konto haben als sein Team, überrascht DJK-Coach Sebastian Michalsky sehr. Denn er kann sich noch gut an die 0:4-Heimniederlage im ersten Duell erinnern: „Nimmt man den Kader der Wülfrather, kommen da mehr als 1000 Oberliga-Spiele zusammen.“
Nach dem 4:2-Erfolg am Gründonnerstag über den SSV Bergisch Born hatte er seiner Mannschaft bis Dienstag freigegeben. Ibo Traoré fehlte auch da im Training – und das aus einem guten Grund: Der Ex-Profi von Borussia Mönchengladbach hatte Karten für das Champions-League-Match des FC Bayern München im Bernabéu-Stadion gegen Real Madrid bekommen. Und auf dem Rückweg machte der bald 38-Jährige Station in Monaco. Dort hatte Frankreichs Ex-Nationalspieler Paul Pogba im Juli 2025 einen Vertrag unterschrieben.
Unabhängig vom aktuellen Ligabetrieb arbeitet die DJK bereits an der nächsten Saison. Der Stamm soll natürlich gehalten werden, „aber wir müssen halt ein bisschen jünger werden“, kündigt Michalsky an: „Gegen Bergisch Born standen neun Spieler auf dem Platz, die eine Drei vorne stehen haben.“