„Ibo“ Omayrat – vom Abwehrmann zum Torjäger des 1. FC Wülfrath

Mit dem Vereinsfußball begann der junge Ebrahim seinerzeit beim SCB Neandertal. Später ging es zum ASV und im letzten A-Juniorenjahr zum Nachbarn FC Mettmann. Die ersten Jahre im Seniorenbereich verbrachte der Ur-Mettmanner wieder beim ASV. Omayrats überdurchschnittliche Leistungen in der Bezirksliga-Saison 2021/22 sprachen sich bis zum seinerzeit kurz vor dem Aufstieg stehenden MSV Düsseldorf herum. In dessen stark besetztem Oberligakader reichte es aber nur zu fünf Einsätzen. Anfang 2023, initiiert durch Daniele Varveri, der ihm in den Vorgesprächen gleich das Vertrauen aussprach, die Rückkehr zu seinem „Heimatklub“, mit dem er sechs Monate später den Aufstieg in die Landesliga realisierte. „Auch wennn wir am Ende wieder zurück in die Bezirksliga mussten, war es für mich persönlich eine spannende Saison mit 30 Einsätzen und drei Toren. Ich war als Stammkraft gesetzt und vom Trainer und den Teamkollegen als Führungsspieler anerkannt“, so Omayrat.

Rückkehr mit Erfolg

Nach dem Abstieg im Juni 2024 klopfte der TVD Velbert an, der nach einem personellen Umbruch mit einem neu zusammengestellten Kader den Oberliga-Klassenerhalt schaffen wollte. Aber diese ambitionierte Mission scheiterte. In der laufenden Spielzeit ist der TVD Gegner des FCW, der vor gut zwei Wochen sein Heimspiel gegen die Schlossstädter 5:1 gewann – darunter auch ein Treffer von Omayrat. Der ist beim 1. FC Wülfrath längst „angekommen“ – sportlich wie auch menschlich. Auslöser für den Wechsel aus Monheim war letztlich Thomas Cyrys, Co-Trainer und stellvertretender Sportlicher Leiter beim FCW, mit dem Omayrat in der Bezirksliga beim ASV Mettmann in einem Team auflief.

Noch einmal der 24-jährige (neue) Offensivspieler: „Wir haben hier einen stark besetzten Kader, der sportlich und charakterlich harmoniert. Nach dem schwierigen Start tankten wir durch die drei Siege hintereinander viel Selbstvertrauen und befinden uns auf dem richtigen Weg. Ich selbst bin schon dankbar, dass mir die Trainer jetzt das Vertrauen schenken, weiter vorne zu spielen. Da kann ich meine Stärken für die Mannschaft noch besser einbringen.“