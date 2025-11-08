„Ibo“ Omayrat – vom Abwehrmann zum Torjäger des 1. FC Wülfrath

1. FC Wülfrath – ASV Einigkeit Süchteln. Es ist ja nicht so, dass der Tabellenzehnte FCW auf Wolke sieben schwebt. Dazu sind Spieler und Trainerteam viel zu sehr Realisten. Schließlich belegte der Aufsteiger an den ersten zehn Spieltagen meist eine Position in der Abstiegszone. Man weiß also, wie es so schön heißt, wo man herkommt. Fakt ist aber auch: Die vier Siege, davon zuletzt drei in Serie, in den vergangenen fünf Landesliga-Meisterschaftsspielen haben eine Menge Positives bewirkt am Erbacher Berg.
An diesem Sonntag also, zum Abschluss der Englischen Woche, die mit dem 3:1 beim FC Kosova begann und mit dem 2:0-Erfolg am Dienstag im Kreispokal bei Türkgücü Velbert ihre Fortsetzung fand, die Partie gegen den Fünften aus Süchteln. Anpfiff ist um 15 Uhr im Lhoist Sportpark. Die Gäste starteten zwar mit drei Siegen hintereinander, vermochten aber anschließend dieses Niveau nicht zu bestätigen. Vor dem jüngsten 4:2-Erfolg gegen Bergisch Born gingen von fünf Begegnungen deren vier verloren. Joscha Weber schätzt die Ausgangslage so ein: „Trotz einiger Personalprobleme sehen wir der Aufgabe optimistisch entgegen, wollen unsere tolle Bilanz natürlich am liebsten fortsetzen. Wenn wir die Mentalität und den Teamgeist so wie zuletzt gegen den FC Kosova Düsseldorf erneut abrufen, wird es schwer, uns zu schlagen.“ Der FCW-Chefcoach muss definitiv auf Arman Corovic (5. gelbe Karte), Daniel Ivezic (Muskelbündelriss im Oberschenkel) und Alex Fagasinski (Oberschenkelzerrung) verzichten.
Ein Fragezeichen steht hinter Ebrahim „Ibo“ Omayrat. „Ibo verletzte sich gegen Kosova an der Schulter. Erst Ende der Woche werden wir entscheiden, ob sein Einsatz möglich ist“, sagt Weber. Bei seinem Wechsel Ende August zum FCW, nach einem kurzen Gastspiel beim Oberligisten 1. FC Monheim zunächst als Defensivmann eingeplant, bewies der 24‑Jährige nach und nach seine Qualitäten als „Allrounder“. Spielte in der Abwehrkette, im Mittelfeld, aber auch, wie gegen Kosova in Halbzeit eins, ganz vorne im Angriff. Einmal mehr mit (Tor-) Erfolg, denn die zwischenzeitliche 2:0-Führung war bereits sein fünfter Saisontreffer.
„In meiner bisherigen Fußballerkarriere spielte ich meist in der Defensive. Andererseits haben Mo El Mimouni, damals Trainer beim Oberligisten MSV Düsseldorf, aber vor allen Dingen Daniele Varveri als Coach beim ASV Mettmann durchaus meine Stärken als Offensivspieler erkannt“, sagt Omayrat rückblickend. In Mettmann aufgewachsen und dort immer noch wohnend, am Konrad-Heresbach-Gymnasium das Abitur gebaut und nach seinem Studium jetzt in einer Unternehmensberatung in Düsseldorf tätig, ergänzt der Rechtsfuß: „Die Zusammenarbeit mit Daniele hat mich in erster Linie geprägt. Unter ihm habe ich fußballerisch große Fortschritte gemacht, auch wenn ich, entgegen meiner Vorlieben für die Offensive, meist defensive Aufgaben übernehmen musste. Das war eine tolle Zusammenarbeit, auch auf menschlicher Basis.“
Mit dem Vereinsfußball begann der junge Ebrahim seinerzeit beim SCB Neandertal. Später ging es zum ASV und im letzten A-Juniorenjahr zum Nachbarn FC Mettmann. Die ersten Jahre im Seniorenbereich verbrachte der Ur-Mettmanner wieder beim ASV. Omayrats überdurchschnittliche Leistungen in der Bezirksliga-Saison 2021/22 sprachen sich bis zum seinerzeit kurz vor dem Aufstieg stehenden MSV Düsseldorf herum. In dessen stark besetztem Oberligakader reichte es aber nur zu fünf Einsätzen. Anfang 2023, initiiert durch Daniele Varveri, der ihm in den Vorgesprächen gleich das Vertrauen aussprach, die Rückkehr zu seinem „Heimatklub“, mit dem er sechs Monate später den Aufstieg in die Landesliga realisierte. „Auch wennn wir am Ende wieder zurück in die Bezirksliga mussten, war es für mich persönlich eine spannende Saison mit 30 Einsätzen und drei Toren. Ich war als Stammkraft gesetzt und vom Trainer und den Teamkollegen als Führungsspieler anerkannt“, so Omayrat.
Nach dem Abstieg im Juni 2024 klopfte der TVD Velbert an, der nach einem personellen Umbruch mit einem neu zusammengestellten Kader den Oberliga-Klassenerhalt schaffen wollte. Aber diese ambitionierte Mission scheiterte. In der laufenden Spielzeit ist der TVD Gegner des FCW, der vor gut zwei Wochen sein Heimspiel gegen die Schlossstädter 5:1 gewann – darunter auch ein Treffer von Omayrat. Der ist beim 1. FC Wülfrath längst „angekommen“ – sportlich wie auch menschlich. Auslöser für den Wechsel aus Monheim war letztlich Thomas Cyrys, Co-Trainer und stellvertretender Sportlicher Leiter beim FCW, mit dem Omayrat in der Bezirksliga beim ASV Mettmann in einem Team auflief.
Noch einmal der 24-jährige (neue) Offensivspieler: „Wir haben hier einen stark besetzten Kader, der sportlich und charakterlich harmoniert. Nach dem schwierigen Start tankten wir durch die drei Siege hintereinander viel Selbstvertrauen und befinden uns auf dem richtigen Weg. Ich selbst bin schon dankbar, dass mir die Trainer jetzt das Vertrauen schenken, weiter vorne zu spielen. Da kann ich meine Stärken für die Mannschaft noch besser einbringen.“