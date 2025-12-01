"Ibo International": Ibrahim Yilmaz bei der Kleinfeld-WM

Halil Ibrahim Yilmaz ist nicht nur bester Torjäger der Hessenliga, sondern auch frischgebackener Nationalspieler der Kleinfeld-Nationalmannschaft. Mit dem Adler auf der Brust nimmt der Spieler des FC Eddersheim, der aus Wiesbaden stammt und früher auch mal beim TSV Schott Mainz und dem SV Gonsenheim kickte, an der Weltmeisterschaft in Mexiko teil. Im Video-Tagebuch in Kooperation mit FuPa und der VRM nimmt er uns mit und gibt Einblicke von vor Ort. Hier verlinken wir euch regelmäßig die aktuellesten Vlogs. "Ibo International - unser Mann in Mexiko": Viel Spaß beim Reinschauen!