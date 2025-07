Ibo Cöl wird nach Herzinfarkt Trainer beim SV Rot-Weiß Wülfrath

Eine überraschende Wendung im Trainerkarussell: Ursprünglich sollte Ibo Cöl eigentlich das Traineramt des A-Ligisten SSVg Heiligenhaus übernehmen. Der 47-Jährige erlitt jedoch einen Herzinfarkt , Heiligenhaus musste sich um Ersatz bemühen und wurde dessen auch in Person von Tansu Tokmak fündig . Doch auch Cöl wird früher als zuvor angenommen an den Seitenrand zurückkehren. Er wird Trainer bei Bezirksligist RW Wülfrath und nimmt damit den Platz des zuvor abgewanderten Alfonso Del Cueto ein.

"Ich hoffe, im Oktober wieder in den Fußball zurückzukehren", sagte Cöl noch vor rund zwei Wochen gegenüber der WAZ. Zunächst wollte er nach seiner Erkrankung die Reha erfolgreich bewältigen und dann aber auch ohne große Pause in den Fußball zurückkehren.

Noch früher als ursprünglich erwartet, sucht Cöl also wieder die Action von Trainerbank – und zwar bei einem hochkarätigen Vertreter in der Bezirksliga. Der SV Rot-Weiß Wülfrath war nach dem Wechsel von Cheftrainer Alfonso del Cueto zum Landesligisten FC Kosova Düsseldorf auf der Suche nach einem Nachfolger. Sportdirektor Ender Demirbas meldete dahingehend gegenüber FuPa Niederrhein Vollzug: "Ja, das können wir bestätigen: Ibo Cöl ist unser neuer Cheftrainer bei Rot-Weiß Wülfrath. Wir sind sehr froh, mit Ibo einen erfahrenen und ambitionierten Trainer gewonnen zu haben, der bereits dreimal den Aufstieg in die Bezirksliga geschafft hat."

Kein böses Blut in Heiligenhaus