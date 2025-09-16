Ibo Cöl und Rot-Weiß Wülfrath gehen wieder getrennte Wege

Das 4:4 zwischen Germania Wuppertal und Rot-Weiß Wülfrath war nicht nur spektakulär, sondern es war auch gleichzeitig das letzte Spiel von Trainer Ibo Cöl. Das hat der Klub aus der Bezirksliga, Gruppe 2, zum Wochenstart bekanntgegeben. Warum der Coach und Wülfrath getrennte Wege gehen.

In Wuppertal war für Wülfrath mehr drin. Stürmer Davide Mangia glich nach 0:2-Rückstand erst per Doppelpack aus, war dann auch daran beteiligt, dass die Gäste im zweiten Durchgang mit 4:3 führten. Allerdings glichen die Germanen aus und Wülfrath spiele nur remis - zum dritten Mal in dieser Saison. Mit sechs Punkten rangiert der ambitionierte Klub im unteren Tabellendrittel.

Nun folgt ein Kurswechsel, der aber nicht nur sportliche Gründe hat: "In den ersten fünf Spielen der laufenden Saison konnten unter ihrer Leitung ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage eingefahren werden. Leider hat es dennoch nicht so gepasst, wie es sich beide Seiten erhofft haben", teilt Wülfrath mit. "Darüber hinaus fühlt sich Ibo aufgrund der Folgen seines erlittenen Herzinfarkts gesundheitlich nicht wohl, sodass eine weitere Zusammenarbeit aktuell nicht möglich ist."