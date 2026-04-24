Ibisch stibitzt die drei Punkte für den FC Markt Schwaben

FB KK Zorneding (rot) Barancan Sengül vs Markt Schwaben Gero Haase – Foto: Sro

Der FC Markt Schwaben gewinnt in Zorneding mit 2:1. Hohenlinden gibt den Kampf um den Aufstieg nach einem 2:2 in Feldkirchen auf.

Nach einigen Chancen auf beiden Seiten brachte Briken Behrami den Gast am Donnerstagabend in Führung (33.), Julius Gontard egalisierte zum 1:1, ausnahmsweise nach einem Standard (55.). Das bessere Ende im Sportpark hatte aber der FC Markt Schwaben durch Maximilian Ibisch nach einer scharfen Hereingabe in den Strafraum für sich (81.).

Als „ein bisschen ärgerlich“ bezeichnete Zornedings Trainer Michael Franz die Niederlage in der Nachholpartie der Kreisklasse 6 ( München ) gegen Markt Schwaben. Aber die Leistung der letzten beiden Spiele gebe Zuversicht, um die noch notwendigen Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen und nicht auf die anderen Vereine schielen zu müssen.

Zornedings Bezirksligareserve tritt am Sonntag (14 Uhr) beim SV Hohenlinden an. Der FC Markt Schwaben reist mit drei Punkten im Kofferraum ebenfalls am Sonntag zum FC Dreistern (Anstoß 15 Uhr).

„Jetzt haken wir es endgültig ab.“ Hohenlindens Abteilungsleiter Falk Hüniger gibt den Kampf um den Relegationsrang nach dem Remis in der Nachholpartie beim TSV Feldkirchen auf. Zu unbeständig agierte sein Team auch zuletzt für ein Heranrücken nach oben. In Feldkirchen staubte Luis Hüniger zur Hohenlindener Führung ab (38.), ein unberechtigter Strafstoß führte zum 1:1-Ausgleich durch Sebastian Reitmayer (45.).

In Olise-Manier brachte Zoran Pejic mit seiner linken Klebe den Gast erneut in Front (61.), doch wiederum folgte, laut Hüniger wieder strittig, ein Elfmeterpfiff für den TSV. Diesen hielt der Katterloher-Vertreter Timm Klose, machtlos blieb er aber beim gerechten 2:2 von Jonas Anneser (80.). Am Sonntag empfängt der SVH den TSV Zorneding II um 14 Uhr zur nächsten Punktpartie.