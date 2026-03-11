 2026-03-10T10:11:42.421Z

Transfers

Ibach-Verteidiger zu Lachen/Altendorf - Rotkreuz legt nochmals zu

Winter-Transferübersicht: 2. Liga interregional, Gruppe 4

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 07:57 Uhr · 0 Leser

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 4 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

AS Castello
Trainer: Gioele Croci Torti, Davide Kleimann
Zugänge: Leonardo Bonsi (FC Locarno), Emin Karabasic (FC Morbio), Luigi Di Lauro (AS Novazzano)
Abgänge: Andrea Gygax (FC Ceresio), Joco Stojanovic (FC Collina d'Oro), Samuele Lago (FC Mendrisio), Mattia Pomponio (AS Coldrerio)

FC Emmenbrücke
Trainer: André Grüter
Zugänge: Richard Nikaj (FC Schötz), Messanh Aimé Hunlede (SC Buochs), Lorin Mirashi (FC Perlen-Buchrain), Florant Veseli (SC Emmen), Marco Ignatov (SC Buochs)
Abgänge: Fabio Ehrat (Zug 94 II), Shayan Maroufi (FC Suhr), Simone Mekonen (FC Suhr), Iker Inesta Soro (FC Stans), Germy Mampunzu (FC Kickers Luzern), David Komani (FC Hergiswil), Marvin Glanzmann (FC Littau)

FC Gambarogno
Trainer: Tazio Peschera
Zugänge: Ronnie Pesenti (FC Pratteln), Aleksandar Kocev (Ausland)
Abgänge: Angelo Fetta (FC Riviera)

FC Härkingen
Trainer: Ogulcan Karakoyun
Zugänge: Enrico Peier (Zug 94), Kennedy Joao (FC Lommiswil)
Abgänge: Thierry Wyss (FC Kickers Luzern)

FC Hergiswil
Trainer: Bryan Würsch
Zugänge: David Komani (FC Emmenbrücke)
Abgänge:

FC Ibach
Trainer: Boris Jevremovic
Zugänge: Ardit Kadrija (SC Buochs)
Abgänge: Besart Islamaj (FC Lachen/Altendorf), Nando Iale (FC Brunnen), Eduard Qupi (FC Küssnacht a/R)

FC Klingnau
Trainer: Brahim Maloki
Zugänge: Nikola Maksimovic (FC Rotkreuz), Alpay Inaner (FC Neuenhof), Milos Ivanovic (FC Windisch), Marcel Rüegg (FC Kappelerhof), Gisbert-Tristan Zarambaud (FC Sirnach), Armand Emmanuel Blaide (FC Sirnach)
Abgänge: Muhammed Musab Aydin (SV Schaffhausen), Aleksandar Angelov (FC Brugg), Petar Josipovic (FC Neuenhof), Nino Simic (FC Dübendorf)

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 4 getätigt

FC Locarno
Trainer: Matteo Morandi
Zugänge: Simone Riccio (FC Lugano II), Leon Ramadani (Ausland)
Abgänge: Mirko Ritzer (FC Ascona), Leonardo Bonsi (AS Castello), Giovanni Italo (Vedeggio Calcio)

FC Malcantone
Trainer: Omer Copelli
Zugänge: Thomas Candeloro (AS Coldrerio)
Abgänge: Marcial Onix Marongiu (Italien), My Jacopo El Idrissi (Marokko), Nicolo Panzeri (AS Novazzano), Mattia Picariello (FC Rapid Lugano)

FC Rothrist
Trainer: Milos Lazarevic
Zugänge: Gianni Barile (SC Schöftland), Marko Krunic (FC Hellas)
Abgänge: Adis Mesic (FC Erlinsbach)

FC Rotkreuz
Trainer: Roland Schwegler
Zugänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Bulle), Bujar Lika (zuletzt FC Schaffhausen), Elvedin Causi (Zug 94), Baba Souare (Vevey-Sports)
Abgänge: Mohamed-Salah Chaibi (?), Philipp Thomas Jauch (?), Nikola Maksimovic (FC Klingnau), Dennis Boakye (FC Dietikon)

FC Sursee
Trainer: Sascha Imholz
Zugänge:
Abgänge:

SC Cham II
Trainer: Elvis Velic
Zugänge: Luca Bühler (FC Sempach), Lois Rölli (FC Sempach)
Abgänge: Luca Rinaldo (?), Ebrima Kohler (?)

SC Emmen
Trainer: Sandro Marini
Zugänge:
Abgänge: Florant Veseli (FC Emmenbrücke)

