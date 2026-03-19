Ibach-Verteidiger zu Lachen/Altendorf - einige Neue für Locarno

Alle Zu- und Abgänge in der Winter-Saisonpause auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 4 werden laufend aktualisiert.

Seit 15. Januar ist das Transferfenster wieder offen.

FC HärkingenTrainer: Ogulcan KarakoyunZugänge: Enrico Peier (Zug 94), Kennedy Joao (FC Lommiswil)Abgänge: Thierry Wyss (FC Kickers Luzern)FC HergiswilTrainer: Bryan WürschZugänge: David Komani (FC Emmenbrücke)Abgänge:FC IbachTrainer: Boris JevremovicZugänge: Ardit Kadrija (SC Buochs)Abgänge: Besart Islamaj (FC Lachen/Altendorf), Nando Iale (FC Brunnen), Eduard Qupi (FC Küssnacht a/R)FC KlingnauTrainer: Brahim MalokiZugänge: Nikola Maksimovic (FC Rotkreuz), Alpay Inaner (FC Neuenhof), Milos Ivanovic (FC Windisch), Marcel Rüegg (FC Kappelerhof), Gisbert-Tristan Zarambaud (FC Sirnach), Armand Emmanuel Blaide (FC Sirnach)Abgänge: Muhammed Musab Aydin (SV Schaffhausen), Aleksandar Angelov (FC Brugg), Petar Josipovic (FC Neuenhof), Nino Simic (FC Dübendorf)

Diese Zu- und Abgänge wurden im Sommer in der Interregio-Gruppe 4 getätigt



FC Locarno

Trainer: Matteo Morandi

Zugänge: Simone Riccio (FC Lugano II), Leon Ramadani (Ausland), Ferat Jusufi (FC Wil II), Stéphane Thierry Zobo (zuletzt Lyon - La Duchère/FRA), Riccardo Danieli (Ausland), Alex Maranta (US Giubiasco), Daniel Pehlivanov (zuletzt Vihren Sandanski/BUL)

Abgänge: Mirko Ritzer (FC Ascona), Leonardo Bonsi (AS Castello), Giovanni Italo (Vedeggio Calcio), Lorenzo Rigon (Gordola Calcio)



FC Malcantone

Trainer: Omer Copelli

Zugänge: Thomas Candeloro (AS Coldrerio)

Abgänge: Marcial Onix Marongiu (Italien), My Jacopo El Idrissi (Marokko), Nicolo Panzeri (AS Novazzano), Mattia Picariello (FC Rapid Lugano)



FC Rothrist

Trainer: Milos Lazarevic

Zugänge: Gianni Barile (SC Schöftland), Marko Krunic (FC Hellas), Loris Eterno (SV Lyss)

Abgänge: Adis Mesic (FC Erlinsbach)



FC Rotkreuz

Trainer: Roland Schwegler

Zugänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Bulle), Bujar Lika (zuletzt FC Schaffhausen), Elvedin Causi (Zug 94), Baba Souare (Vevey-Sports),

Abgänge: Mohamed-Salah Chaibi (?), Philipp Thomas Jauch (?), Nikola Maksimovic (FC Klingnau), Dennis Boakye (FC Dietikon)



FC Sursee

Trainer: Sascha Imholz

Zugänge:

Abgänge:



SC Cham II

Trainer: Elvis Velic

Zugänge: Luca Bühler (FC Sempach), Lois Rölli (FC Sempach)

Abgänge: Luca Rinaldo (?), Ebrima Kohler (?), Enzo Fiechter (FC Wil II)



SC Emmen

Trainer: Sandro Marini

Zugänge:

Abgänge: Florant Veseli (FC Emmenbrücke)

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