Iannuzzo schockt Hohenaspe spät

– Foto: Marcel Eichholz

Es war genau die enge Partie, die sich nach den ersten Saisonauftritten angedeutet hatte. Der Hohenasper SC machte es auch dem SV 86 Blau-Weiss Averlak schwer, blieb am Ende aber erneut ohne eigenen Treffer. Iannuzzo entschied die Begegnung am dritten Spieltag der Kreisliga Westküste West mit seinem Tor in der 82. Minute zugunsten der Gäste.

Die Gastgeber erwischten zunächst den deutlich besseren Start. In der ersten Viertelstunde bestimmte Hohenaspe das Geschehen und setzte die Gäste früh unter Druck. Averlak-Trainer Daniel Franzmann räumte anschließend ein, dass seine Mannschaft den Beginn erneut „verschlafen“ habe. Die Abstände zu den Gegenspielern seien zu groß gewesen, zudem habe sein Team das Zentrum zunächst nicht geschlossen.

Schon vor der Partie hatte die defensive Stabilität der Hohenasper im Mittelpunkt gestanden. In den ersten beiden Saisonspielen hatte die Mannschaft von Trainer Lars Hansen nur zwei Gegentore zugelassen, offensiv aber ebenfalls erst einmal getroffen. Dieses Muster setzte sich auch gegen Averlak fort.

Hohenaspe konnte aus seiner stärksten Phase allerdings kein Kapital schlagen. Das sollte sich später rächen.

Mit zunehmender Spielzeit fand Averlak besser in die Begegnung. Die Gäste verdichteten das Zentrum und kamen dadurch selbst zu längeren Ballbesitzphasen. Gleichzeitig entstanden erste Möglichkeiten, doch entweder fehlte beim Abschluss die Präzision oder der letzte Pass kam nicht an.

Auf der anderen Seite blieb Hohenaspe nach Ballgewinnen gefährlich. Averlak leistete sich im letzten Drittel einige Ballverluste und eröffnete den Gastgebern dadurch Umschaltsituationen. Auch diese Möglichkeiten blieben jedoch ungenutzt. Torlos ging es in die Pause.

Kropp und Iannuzzo nutzen den entscheidenden Fehler

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich eine zunehmend zähe Begegnung. Hohenaspe hatte mehr vom Ball, fand gegen die tiefer gestaffelten Gäste aber kaum Lösungen. Averlak konzentrierte sich stärker auf die defensive Ordnung und lauerte auf Umschaltsituationen.

Dass die Partie lange offen blieb, passte zum bisherigen Saisonbild beider Mannschaften. Schon im Vorbericht war Hohenaspes stabile Defensive ein zentrales Thema gewesen. Gleichzeitig reiste Averlak mit dem Rückenwind aus der spektakulären Aufholjagd beim SV Merkur Hademarschen an, als die Mannschaft einen 0:3-Rückstand noch in ein 3:3 verwandelt hatte.

Auch diesmal zahlte sich die Geduld der Gäste aus. Franzmann hatte in der 70. Minute Iannuzzo für Nico Jürgens eingewechselt. Zwölf Minuten später wurde der Joker zum Matchwinner.

Nach einer Hohenasper Ecke geriet ein Pass der Gastgeber im Bereich der Mittellinie zu kurz. Glenn Janne Kropp fing den Ball ab und lief gemeinsam mit Iannuzzo auf das gegnerische Tor zu. Kropp legte quer, der mitgelaufene Iannuzzo musste nur noch zum 1:0 einschieben. Der Treffer in der 82. Minute blieb das einzige Tor der Begegnung.

In den verbleibenden Minuten ließ Averlak defensiv nichts mehr anbrennen und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Franzmann zog anschließend eine gemischte Bilanz. Der „mannschaftlich erkämpfte Auswärtssieg“ sei angesichts des Spielverlaufs in Ordnung gegangen, gleichzeitig habe die Partie gezeigt, dass sich seine Mannschaft spielerisch noch verbessern müsse.

Für Averlak fällt die Zwischenbilanz damit vielversprechend aus. Nach dem 3:3 in Hademarschen und dem 1:0 in Hohenaspe ist der Aufsteiger nach zwei Spielen weiterhin ungeschlagen und steht mit vier Punkten auf Rang sechs.

Beim Hohenasper SC bleibt dagegen vor allem die mangelnde Durchschlagskraft das große Thema. Nach drei Begegnungen stehen lediglich ein Punkt und 1:3 Tore zu Buche. Die Mannschaft verteidigt weiterhin ordentlich, wartet aber noch auf ihren ersten Saisonsieg.

Hohenasper SC – SV 86 Blau-Weiss Averlak 0:1

Hohenasper SC: Julian Schillke, Jonas Pohlmann, Maximilian Trautmann, Ken Tiedemann, Leif Finn Heß (77. Philipp Hübner), Niklas Granow, Cedric Schwanke (60. Diane Aboubakar), Meiko Witt (70. Magnus Zimmermann), Ole Friedrichs, Maximilian Weyh (78. Luis Warias), Sascha Alexander Caldwell von Osten (70. Ole Kunzmann) - Trainer: Lars Hansen - Co-Trainer: Lasse Storm

SV 86 Blau-Weiss Averlak: Pascal Bothmann, Dustin Los, Jannik Breier, Luca Kjell Jürgens, Lukasz Radoslaw Kordek, Louis Berwald, Til Bröker, Nick Schwerdtfeger, Glenn Janne Kropp (87. Bjark Stollberg), Nico Jürgens (70. Francesco Iannuzzo), Dawid Majewski (77. Fabian Gülck) - Trainer: Daniel Franzmann

Schiedsrichter: Luca Jungheinrich - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Francesco Iannuzzo (82.)