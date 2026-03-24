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ℹ️ Spieltags-Update: Der Mittwoch
Mittwoch im Emsland: einmal quer durch die Fußball-Ligen - vom „feinen Oberliga-Fuß“ bis „Grätsche mit Ansage in der 4. Kreisklasse“. 😄rnDen Überblick gibt’s wie immer bei FuPa, damit ihr wisst, wo Mittwoch die Musik spielt. ⬇️