"I am back again": Altona 93 holt Yannick Petzschke zurück Altona 93 bekommt ein bekanntes Gesicht zurück: Yannick Petzschke ist wieder da. Die Rückkehr der Nummer 31 ist nicht nur sportlich eine Personalie, sondern auch emotional aufgeladen - mit viel Vorfreude auf die AJK, die Fans und das geringelte Trikot. von red · Heute, 07:43 Uhr · 0 Leser

Yannick Petzschke kehrt zurück. – Foto: SC Victoria

Die vergangene Woche war für Altona 93 alles andere als ruhig. Nach dem 0:2 gegen den TSV Sasel und vor allem dem heftigen 0:6 bei der TuS Dassendorf stand der Regionalliga-Absteiger früh unter Druck. Gegen FC Teutonia 05 Ottensen brauchte der Traditionsverein deshalb eine Antwort - und lieferte sie im Derby mit voller Wucht.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Beim 6:1 stellte Luis Jahraus mit einem Doppelpack die Weichen. In der 31. Minute traf er zum 1:0, nur sechs Minuten später legte er das 2:0 nach. Kurz nach der Pause erhöhte Niklas Jovanovic auf 3:0. Zwar kam Teutonia durch Noah-Ali Musse Osman per Foulelfmeter noch einmal auf 3:1 heran, doch Altona ließ diesmal keine Zweifel aufkommen. Michael Kobert traf in der 65. Minute nach Jovanovic-Vorlage zum 4:1, Veli Sulejmani legte das 5:1 nach, ehe Kobert mit seinem zweiten Treffer den Endstand markierte. Nach zwei deutlichen Rückschlägen war dieses 6:1 nicht nur ein Sieg, sondern ein wichtiges Signal: Altona lebt, Altona kann reagieren - und Altona hat offensiv genügend Qualität, um Spiele wieder in die eigene Richtung zu reißen.

Petzschke ist wieder zuhause Passend zu dieser sportlichen Reaktion folgte die nächste emotionale Nachricht: Yannick Petzschke kehrt zu Altona 93 zurück. Der Klub verkündete die Rückkehr der Nummer 31 mit viel Herz: „The one and only No. 31 is back!“ Für Altona ist das nicht nur eine Personalie, sondern auch ein Stück Identifikation. Petzschke selbst ordnete seine Rückkehr mit einem klaren Satz ein: „I am back (again).“ Besonders freue er sich auf die vielen bekannten Gesichter auf und neben dem Platz, auf die Fans und darauf, dass sein zweijähriger Sohn ihn noch einige Male im geringelten Trikot auf der altehrwürdigen AJK sehen könne.