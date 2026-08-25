"I am back again": Altona 93 holt Yannick Petzschke zurück

Die vergangene Woche war für Altona 93 alles andere als ruhig. Nach dem 0:2 gegen den TSV Sasel und vor allem dem heftigen 0:6 bei der TuS Dassendorf stand der Regionalliga-Absteiger früh unter Druck. Gegen FC Teutonia 05 Ottensen brauchte der Traditionsverein deshalb eine Antwort - und lieferte sie im Derby mit voller Wucht.
Beim 6:1 stellte Luis Jahraus mit einem Doppelpack die Weichen. In der 31. Minute traf er zum 1:0, nur sechs Minuten später legte er das 2:0 nach. Kurz nach der Pause erhöhte Niklas Jovanovic auf 3:0. Zwar kam Teutonia durch Noah-Ali Musse Osman per Foulelfmeter noch einmal auf 3:1 heran, doch Altona ließ diesmal keine Zweifel aufkommen.
Michael Kobert traf in der 65. Minute nach Jovanovic-Vorlage zum 4:1, Veli Sulejmani legte das 5:1 nach, ehe Kobert mit seinem zweiten Treffer den Endstand markierte. Nach zwei deutlichen Rückschlägen war dieses 6:1 nicht nur ein Sieg, sondern ein wichtiges Signal: Altona lebt, Altona kann reagieren - und Altona hat offensiv genügend Qualität, um Spiele wieder in die eigene Richtung zu reißen.
Passend zu dieser sportlichen Reaktion folgte die nächste emotionale Nachricht: Yannick Petzschke kehrt zu Altona 93 zurück. Der Klub verkündete die Rückkehr der Nummer 31 mit viel Herz: „The one and only No. 31 is back!“ Für Altona ist das nicht nur eine Personalie, sondern auch ein Stück Identifikation.
Petzschke selbst ordnete seine Rückkehr mit einem klaren Satz ein: „I am back (again).“ Besonders freue er sich auf die vielen bekannten Gesichter auf und neben dem Platz, auf die Fans und darauf, dass sein zweijähriger Sohn ihn noch einige Male im geringelten Trikot auf der altehrwürdigen AJK sehen könne.
Damit bekommt die Rückkehr eine sehr persönliche Note. Petzschke steht für Verbindung zum Verein, zur Kurve und zur Atmosphäre an der Adolf-Jäger-Kampfbahn. Gerade in einer Phase, in der Altona sportlich nach Stabilität sucht, kann so eine Personalie auch emotional wirken.
Sportlich bleibt abzuwarten, welche Rolle Petzschke nach seiner Rückkehr einnehmen wird. Klar ist aber: Altona bekommt einen Spieler zurück, der den Verein kennt und dessen Rückkehr im Umfeld direkt positive Stimmung erzeugt. Nach einem wilden Saisonstart mit extremen Ausschlägen passt diese Nachricht gut in die aktuelle Lage.
Denn das 6:1 gegen Teutonia war ein erster Schritt, aber noch keine endgültige Antwort auf alle Fragen. Drei Tage vorher hätte nach dem 0:6 in Dassendorf kaum jemand von Ruhe gesprochen. Nun steht Altona nach vier Spielen bei sechs Punkten, hat den Anschluss an das Tabellenmittelfeld hergestellt und gezeigt, dass die Mannschaft auf Rückschläge reagieren kann.
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