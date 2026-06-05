Hyundai schickt dich zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™

– Foto: Hyundai

Fußballfreunde aufgepasst: Gewinne mit Hyundai 1x2 Tickets für das deutsche Vorrundenspiel bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ gegen Ecuador am Donnerstag, 25.06.2026 in New York. Im Paket inbegriffen sind Flug und Unterkunft. Einfach Formular unten ausfüllen und schon seid ihr im Lostopf um die begehrten Tickets. Einsendeschluss ist Sonntag, 07.06.26 um 23:59 Uhr!

Hyundai ist bereits seit 1999 offizieller Partner der FIFA und begleitet die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ als offizieller Mobilitätspartner. Für das Turnier stellt der Konzern eine Flotte von über 1.000 Fahrzeugen bereit und sorgt so dafür, dass Teams, Offizielle und Organisation jederzeit mobil bleiben.

Unter dem globalen WM-Leitmotiv „Next starts now" richtet Hyundai den Blick klar nach vorn: