Hyseni lässt nicht den Oberlehrer raushängen: D/A II profitiert

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D/A II fährt in der Oberliga seinen ersten Saisonsieg ein. Der Aufsteiger schlägt den SSV Vorsfelde 3:1. Ein ehemaliger Regionalliga-Stürmer beweist Torgefahr.

Die SV Drochtersen/Assel II hat ihre ersten Punkte in der Oberliga gesammelt. Nach einer Flanke von Julian Budde legte Maurits Nagel für Max Reichardt ab, der die Kugel mit Anlauf in die Maschen jagte (34.). Nur drei Minuten später war es ein Antritt von Abdullah Yaman, den die Gäste nur mit einem Foulspiel stoppen konnten. Daraufhin übernahm Haris Hyseni die Verantwortung und schob das Leder platziert ins Eck (38.).

Nach dem Seitenwechsel musste sich Drochtersen kurz fangen. Als Julio Rodrigues nicht vom Ball zu trennen war, schlenzte Justin Neuner das Leder ansehnlich zum Anschluss ins Kreuzeck (59.). Daraufhin bastelte Vorsfelde am Ausgleich, bis D/A mit einem kurz ausgeführten Freistoß zur Entscheidung kam. SSV-Keeper Merlin Thiel bekam die flache Hereingabe von Yaman nicht entscheidend geklärt, sodass Hyseni dankend zum 3:1-Endstand abstaubte (72.).