Hypothek aus Halbzeit eins war zu groß

Am sonnigen Sonntagmittag war die SG Wyhl/Endingen II zu Gast bei der SG Weisweil/Forchheim II. Das Derby war hart umkämpft, welches die Hausherren für sich entscheiden konnten. Diese Niederlage war absolut unnötig und beendete die Siegesserie des Favoriten.

Nach ausgeglichener Anfangsphase konnte die SG Weisweil/Forchheim in der 16.Spielminute in Führung gehen. Ein Freistoß von der halb linken Seite segelte an Freund und Feind vorbei und landete im langen Eck – teaminterner Kommunikationsfehler. Doch nur kurze Zeit später konnte der Favorit den Spielstand egalisieren – 1:1 (22.). Nach Ballgewinn lief Marco Schneider auf die Abwehrkette zu und hatte zwei Anspieloptionen. Er passte rechts in den Strafraum, wo Lars Woziwodzki in Position gelaufen war. Sein überlegter und trockener Flachschuss ins lange Eck war für der Heimtorwart nicht zu parieren. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und schienen mehr und mehr Kontrolle zu entwickeln. Doch genau in dieser Phase erzielte der Gastgeber das 2:1 (32.). Die SG W/F kam im 16er mehrfach zum Abschluss, welche geblockt werden konnten, aber nicht anständig geklärt wurden. Man war zu passiv und zu weit weg von den Gegenspielern. Der 3.oder 4. Torschuss fand dann doch den Weg ins Gehäuse. Danach war die kurz erlangte Stabilität wieder verflogen und das Spiel wogte hin und her. Kurz vor der Pause konnten die aggressiv, galligen Gastgeber das 3:1 erzielen (44.). Das Spielgeschehen verlagerte sich auf die rechte Angriffsseite des Heimteams. Leider wurde am langen Pfosten Cesur Akyol komplett allein gelassen. Die Flanke kam und er konnte aus kurzer Distanz einschieben.



Dies konnte dem Trainergespann Klär/Dogani nicht gefallen, was eine intensive Halbzeitansprache nach sich zog.

Die SG W/E kam auch gleich verbessert aus der Kabine und konnte in der 55.Spielminute den wichtigen Anschlusstreffer erzielen. Ähnliche Situation wie beim 1:0 in der ersten Halbzeit. Freistoß halb links und an allen vorbei ins lange Eck – Torwart schien irritiert gewesen zu sein. Nun übernahmen die Gäste vollends das Spielgeschehen. Die Zweikämpfe wurden resoluter geführt, was mehr Balleroberungen generierte. Man übte mehr Druck aus und versuchte den Ausgleich zu erzielen. Der Gastgeber wirkte angenockt und verlor seine offensive Power. Man muss aber auch sagen, das große Torchancen eher Mangelware waren. Und die 2-3 Möglichkeiten die kamen wurden nicht genutzt. Erst gegen Ende der Partie konnten die Hausherren offensiv wieder etwas mehr in Erscheinung treten. Verpassten aber ihrerseits die angebotenen Räume zu nutzen.

Dann kam die Nachspielzeit, welche schon fast abgelaufen war. Die Gäste starteten einen letzten Versuch. Mirsad Hajdaraj drang in den Strafraum ein und wurde regelwidrig zu Fall gebracht. Der Elfmeterpfiff ertönte und Doppeltorschütze Lars Woziwodzki wollte daraus einen Hattrick machen. Doch sein Flachschuss war zu unpräzise, so dass der SG Weisweil/Forchheim- Keeper seine Hände an den Ball bekam und parieren konnte. Danach erfolgte sofort der Schlusspfiff.

Fazit

Die SG Wyhl/Endingen konnte sich das ganze Spiel nicht an den extrem holprigen „Rasen“ gewöhnen. Bälle sind am laufenden Band versprungen. Die Hausherren sind diesen Platz gewöhnt und die Gäste fast nur Kunstrasenplatz – was man deutlich merkte. Keine Ausrede, aber ein nicht unwesentlicher Faktor.

Ansonsten agierte man in der ersten Halbzeit zu schläfrig und produzierte zu viele einfache Ballverluste. Der Gegner kam immer wieder in ein gefährliches Konterspiel. Im zweiten Spielabschnitt war man deutlich griffiger, aber nicht zwingend genug. Der verschossene Elfmeter in der Nachspielzeit passte irgendwie zum vorherigen Spielverlauf. Bitter und nicht notwendig hier als Verlierer vom Platz zu gehen. Am kommenden Wochenende kommt es zum brisanten Stadtderby, wo ein Heimerfolg Pflicht ist!

Am Samstag, 19.04. empfängt die SG Wyhl/Endingen II den SC Kiechlinsbergen II. Die Partie wird um 17:30 Uhr im Wyhler Fehrenwert angepfiffen.

Spielbericht: Stefan Seiter