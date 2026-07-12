Hydration Break? Altenlingen hatte vorher schon alles im Griff

Der ASV Altenlingen hat das Testspiel gegen den Landesligisten SV Holthausen-Biene mit 5:2 gewonnen. Vor allem die ersten 25 Minuten gehörten den Gastgebern. Der Autor dieses Textes war in der ersten Halbzeit vor Ort und erlebte einen beeindruckenden Auftritt der Altenlingener.

Meine Fußballreise am Samstagmorgen begann beim ASV Altenlingen. Mit dem SV Holthausen-Biene war ein klassenhöherer Gegner zu Gast. Gleichzeitig nutzte ich die Gelegenheit, einige Bilder für die FuPa-Galerie aufzunehmen.

Schon in der Anfangsphase wurde deutlich, dass sich die Gastgeber einiges vorgenommen hatten. Altenlingen stand defensiv sicher, schaltete nach Ballgewinnen schnell um und zeigte sich vor dem Tor eiskalt. Felix Schmiederer brachte den Bezirksligisten bereits in der 9. Minute in Führung. Niklas Lingers erhöhte in der 18. Minute auf 2:0, ehe Thorben Klatt nur drei Minuten später das 3:0 nachlegte.

Bis zum ersten Hydration Break hatte der ASV den Landesligisten fest im Griff und beeindruckte mit Tempo, Konsequenz und einer sehr geschlossenen Mannschaftsleistung.

Nach der Trinkpause stellte Holthausen-Bienes Trainer Emiel ten Donkelaar sein Team sichtbar neu ein. Die Gäste wirkten anschließend stabiler, kamen besser in die Zweikämpfe und setzten nun selbst offensive Akzente. Die Altenlingener Defensive ließ zunächst dennoch nur wenig zu.

Erst in der 35. Minute gelang dem Landesligisten der Anschlusstreffer. Lion Wedekind nutzte eine unglückliche Situation in der Altenlingener Hintermannschaft zum 3:1. Bis zum Halbzeitpfiff entwickelte sich ein intensives und sehenswertes Testspiel auf gutem Niveau.

Mit der Pause endete auch mein Besuch in Altenlingen. Für mich ging es weiter zum nächsten Testspiel zwischen dem SV Bawinkel und dem SV Suddendorf-Samern, um dort ebenfalls die erste Halbzeit zu verfolgen und weitere Fotos für FuPa aufzunehmen.

Den zweiten Durchgang verfolgte ich anschließend über den FuPa-Liveticker. Dort verkürzte Timo Nichau zunächst auf 3:2 und machte die Partie noch einmal spannend. In der Schlussphase sorgte jedoch erneut Niklas Lingers mit seinen Treffern in der 85. und 87. Minute für die Entscheidung und den 5:2-Endstand.

Ein Dank geht an Jannis Bolk, der den Liveticker bei FuPa betreut und den zweiten Durchgang dokumentiert hat.

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