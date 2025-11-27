Hybridfussball - wenn der Sport zum Stream wird

Normalerweise spielt Hendrik Hebbeker für den FC Unterstrass auf der Steinkluppe. Zwischendurch werden seine fussballerischen Künste in der Icon League von Tausenden per Stream verfolgt - wie hier gegen Ex-Schalke- und Stuttgart-Stürmer Simon Terodde. – Foto: Julian Meusel

Um den angeblichen Ansprüchen des jüngeren Publikums zu entsprechen, wird der Fussball gerade neu erfunden - etwa in der Icon League, wo die Grenze zwischen digitaler Welt und Realität verschwimmt. Mittendrin: ehemalige Profis aus der Schweiz und ein ETH-Student, der sonst in der 2. Liga kickt.

Im «Castello», einer Mehrzweckhalle rund sieben Kilometer ausserhalb von Düsseldorf, steigt der vierte Spieltag der Icon League. Sieben Partien stehen am Abend auf dem Programm. Doch wer für den Fussball kommt, muss sich gedulden. Erst mal dröhnt Deutsch-Rap aus den Boxen, ein DJ heizt der Menge ein, Influencer werfen Trikots und Bälle in die jubelnde Menge, und auf dem Platz entstehen Handyvideos für die sozialen Medien. Irgendwann wird dann doch noch gekickt, irgendwie. Gespielt wird auf einem Platz, der rund ein Sechstel so gross ist wie ein normales Fussballfeld. Fünf gegen fünf, ein Match dauert zwei mal zwölf Minuten. Abseits gibt es nicht, dafür darf mit der Bande gespielt werden. Auch die Anzahl Wechsel ist unbegrenzt.

Der FC OneFootball, benannt nach dem Sponsor, einer Fussball-App, muss heute ohne den verletzten Hendrik Hebbeker auskommen. Der 26-Jährige ist in der Jugend des 1. FC Köln gross geworden, spielt heute für den FC Unterstrass in der 2. Liga regional und doktoriert in Physik an der ETH. Über Kontakte aus der deutschen Kleinfeld-Nationalmannschaft, mit der er an Turnieren teilnimmt, kam Hebbeker zur Icon League. Mit den engen Platzverhältnissen ist er also bestens vertraut.

Die Icon League lockt tausende Zuschauerinnen und Zuschauer in die Hallen. – Foto: IMAGO

Hendrik Hebbeker, ETH-Student und FCU-Mittelfeldmann, darf zwischendurch vor diesem Publikum auflaufen. – Foto: Reto Schlatter

Die Icon League wartet jedoch mit weiteren Sonderregeln auf. Für mehr Spektakel haben die Gründer der Liga sogenannte Rulebreaker-Karten eingeführt. Beide Teams erhalten zu Beginn je eine. Wird sie eingesetzt, gelten kurzzeitig besondere Bedingungen. Mit dem «5 Shot» darf ein Spieler fünf freie Schüsse aus unterschiedlichen Positionen gegen den Torhüter abgeben, die erzielten Tore zählen zum Resultat. Beim «Triple Threat» kann sich einer dreimal im Eins-gegen-eins gegen den Torhüter versuchen. Dafür hat er jeweils sieben Sekunden Zeit. Pro Spiel fallen so im Schnitt zehn Treffer. Hinter diesen Ideen stehen der deutsche Weltmeister Toni Kroos und Influencer Elias Nerlich. Sie gründeten die Icon League Ende 2023 mit dem Versprechen, «Fussball mit mehr Toren und Entertainment» zu bieten. Sie sind nicht die Einzigen, die aufgriffen und auf die Spitze trieben, was Real Madrids Präsident Florentino Pérez 2021 angesichts der schwindenden Aufmerksamkeitsspanne der Jugend geäussert hat: «Wenn die jungen Leute sagen, ein Spiel sei zu lang und deswegen nicht zu ertragen, liegt das entweder daran, dass das Spiel nicht interessant genug ist oder gekürzt werden muss.»

Auch Fussball-Royals sind an den Hybridfussball-Events vor Ort, wie hier Toni Kroos und Marcelo. – Foto: IMAGO

Fast gleichzeitig mit der Icon League lancierten Mats Hummels und Lukas Podolski die Baller League, die inzwischen ins Vereinigte Königreich und in die USA expandiert. Den Start dieser «Sportainment»-Formate markierte aber die King’s League, ins Leben gerufen 2022 vom spanischen Weltmeister Gerard Piqué. Sie hat schon Ableger auf der ganzen Welt, von Brasilien über Frankreich bis Saudi-Arabien. Die drei Ligen unterscheiden sich durch Finessen im Regelwerk (siehe Box). Sie alle eint, dass die Hauptzielgruppe nicht im Stadion sitzt. Im «Castello» in Düsseldorf finden nur rund 3'300 Zuschauer Platz. Ein Grossteil verfolgt die Spiele von zu Hause aus auf Twitch, einer Livestreaming-Plattform, auf der sonst Gamer ihre Fans unterhalten. Der «zwölfte Mann» online Im Livestream sind Interviews, Reaktionen und Toranalysen zu sehen, alles in Echtzeit für die 252'000 Follower des Icon-League-Kanals. Per Chatfunktion können die Zuschauer den Organisatoren in der Halle ihre Meinung kundtun. Angezogen werden die Fans vor allem von grossen Namen. Auf dem Platz stehen Ex-Profis wie Simon Terodde oder Daniel Caligiuri neben talentierten Amateuren wie Hendrik Hebbeker. Gecoacht werden sie von Stars wie Antonio Rüdiger, David Alaba, Robert Andrich oder (beim FC One-Football) Alphonso Davies. Die Speakerin im «Castello» verweist immer wieder auf Nachrichten, die über den Chat auf der Streamingplattform eingehen. Sie leitet Fragen an Interviewpartner weiter und lässt den Chat über neue «Rulebreaker» abstimmen. Das Onlinepublikum wird zum Teil des Spiels, dieses verschwindet im Niemandsland zwischen Realität und digitaler Welt: willkommen im Hybridfussball. In der Liveübertragung hört man die taktischen Anweisungen der Trainer in den Time-outs, und Toni Kroos kommentiert aus der heimischen Stube zwei Partien des Spieltags. Kroos und sein Co-Kommentator plaudern beiläufig über Statistiken: «Wie viel Prozent der Abschlüsse von Torhütern gingen rein in dieser Saison? Ist das tiefer als letzte Saison?» Nachdem eines der Teams eine heftige Niederlage erlitten hat, erklären sie im Expertenjargon: «Das dürfte knallen hinter den Kulissen.» Auf den Rängen wird versucht, den traditionellen Fussball zu spiegeln. Ein Bereich der Sitzplätze im «Castello» sei den «Ultras» vorbehalten, erklärt ein Sicherheitsmann. Dort schreit und trommelt eine Schar junger Herren die Halle in Grund und Boden. Brav feiern die Spieler nach dem Match mit den Supportern den Sieg. Im Stream sieht das fast aus wie ein Moment echter Fankultur – obwohl die «Klubs» erst einige Monate existieren. Die Veranstaltung dauert den ganzen Abend, erst um 23:30 Uhr wird die letzte Partie abgepfiffen. Der Stream läuft seit über fünfeinhalb Stunden, und Kroos scheint für den Abend langsam die Lust an seiner eigenen Liga zu verlieren. «Wie wenig Bock Toni hat, ist unnormal», schreibt ein Zuschauer in den Chat. Der Kommentar wird direkt gelöscht. Wieso lassen sich ambitionierte Amateure und Ex-Profis dafür motivieren? Ein Zürcher und die Ex-Profis Hendrik Hebbeker hört oft, dass er nicht so recht zu diesem Hybridfussball passe, ohne grosse Onlinepräsenz und sichtbare Tattoos. Ihn stört das wenig. Er spiele einfach gerne auf dem kleinen Feld, sagt er in seiner ruhigen Art. Hebbeker ist Stürmer, gross und robust, technisch stark. Am liebsten zieht er von der linken Seite nach innen und schlenzt den Ball mit dem rechten Fuss ins lange Eck. Und der finanzielle Zustupf fürs Studium kommt ihm, neben der Freude am Fussball, durchaus gelegen. Seit der Gründung der Icon League vor zwei Jahren habe sich diese stark weiterentwickelt, sagt Hebbeker. Sie sei längst mehr als reine Unterhaltung. Zumindest für die Spieler. Das Preisgeld von 300 000 Euro für den Meister und der monatliche Lohn, der laut Ligagründer Elias Nerlich im vierstelligen Bereich liegt, verleihen dem Format eine ernsthafte Note. «Man denkt schnell, es gehe nur um Dribblings und Spektakel. Aber gerade auf dem kleinen Feld ist gutes Verteidigen entscheidend», sagt Hebbeker.

Mit dem FC Unterstrass gewann Hendrik Hebbeker in der Saison 2024/25 den Zürcher Cup. Im Internet hat er dennoch ein bedeutend grösseres Publikum. – Foto: Reto Schlatter

Hierzulande gibt es noch kein ähnliches Format, ehemalige Schweizer Profis sind aber auch in der Icon oder der Baller League gefragt. Nicht zuletzt mit der Absicht, Publikum von ennet der Grenze anzulocken. Mladen Petric lief einmal auf, Cédric Brunner (er spielt mittlerweile für Zweitligist Wollishofen) ist regelmässig dabei. Marvin Spielmann, der 2020 mit seinem Tor gegen den FC Basel das erste Double der Young Boys seit 1958 sicherte, steht heute für Calcio Berlin in der Baller League auf dem Platz. Nach Stationen in Lausanne, Neuenburg und Baden fand der 29-Jährige, der heute in der Versicherungsbranche tätig ist, eine neue Bühne und den Spass am Fussball wieder. Im Gegensatz zu den Kollegen in der Icon League verdient er dabei laut eigenen Angaben nichts. Den Wettkampf nimmt er nichtsdestotrotz ernst: «Mit dem Titel in dieser Liga kann ich mir nichts kaufen, aber ich bin kompetitiv veranlagt. Wenn es nicht läuft oder der Schiri schlecht pfeift, regt mich das immer noch auf.»

Auf der ganzen Welt werden parallel zueinander neue Kleinfeld-Wettbewerbe erfunden. – Foto: ZWÖLF