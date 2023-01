Hybrid-Lehrgang für Schiedsrichter Am Samstag, 28. Januar, geht es online los.

Der Fußballverband Niederrhein bietet von Samstag, 28. Januar, bis Samstag, 4. Februar, einen hybriden Lehrgang für Schiedsrichter-Neulinge an. In drei Online-Schulungen (28. Januar, 10 bis 13 Uhr, Dienstag, 31. Januar, 17.30 bis 20 Uhr und Donnerstag, 2. Februar, 17.30 bis 19 Uhr) vermittelt ein Referenten-Team den Teilnehmern zunächst das theoretische Basiswissen. Die Anwärter erhalten das erforderliche Lehrmaterial.

Die Prüfung in Präsenz in der Sportschule Duisburg-Wedau ist für Samstag, 4. Februar, von 10 bis 13.30 Uhr vorgesehen. Die angehenden Fußball-Schiedsrichter müssen einen schriftlichen Regeltest absolvieren und danach eine 1200-Meter-Strecke in maximal neun Minuten laufen. Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen im Internet unter www.fvn.de.