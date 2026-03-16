Hutzi macht's! Freundschaftsdienst auf der Bamberger Trainerbank

Nach turbulenten Tagen und dem 4:0‑Auswärtssieg gegen Großschwarzenlohe hat der FC Eintracht Bamberg die nächste wichtige Personalentscheidung getroffen: Michael Hutzler übernimmt bis zum Saisonende das Traineramt. Der einstige Erfolgstrainer, der die Oberfranken von der Bezirks- in die Bayernliga geführt hat, folgt damit auf Jan Gernlein und dessen Co‑Trainer Alex Grau, von denen sich der Verein zuvor getrennt hatte. Darüber informiert der Verein im Rahmen einer Pressemitteilung.
Unterstützt wird Hutzler vom aktuellen Mannschaftskapitän Christopher Kettler, der als spielender Co‑Trainer fungieren wird. Darüber hinaus kehrt der frühere Torjäger Tobias Ulbricht zum Verein zurück und soll vor allem bei den Planungen für die kommende Saison eine wichtige Rolle einnehmen.
„Der Kontakt zu Hutzi ist nie abgerissen. Wir sind freundschaftlich verbunden“, erklärt Vorstandssprecher Sascha Dorsch in der Meldung. „Seine Bereitschaft, spontan einzuspringen, wissen wir sehr zu schätzen. Er steht für Erfolg, positive Energie und mutigen Fußball – genau das, was wir in den letzten Wochen der Saison brauchen.“
Auch Kettler soll eine zentrale Rolle einnehmen. „Kette ist sportlich unantastbar und hat zuletzt viel Verantwortung übernommen. Er wird auf dem Platz vorangehen und ein wertvoller Sparringspartner für das Trainerteam sein“, so Dorsch weiter.
Mit Tobias „Ulle“ Ulbricht stößt ein weiterer Kenner der Bamberger Fußballszene zum Team. Der ehemalige Angreifer gilt als gut vernetzter Fachmann und wird den Verein insbesondere in der sportlichen Planung unterstützen. „Seine Rückkehr ist ein Glücksfall“, betont der Vorstandssprecher
Michael Hutzler, der unter anderem bei Jahn Forchheim, der DJK Ammerthal und Don Bosco Bamberg tätig war und eigentlich seine Trainerkarriere beendet hatte, freut sich auf die Aufgabe. Er lässt sich wie folgt zitieren: „Der FC Eintracht ist mein Herzensverein. Eigentlich wollte ich nicht mehr als Trainer arbeiten, aber als der Anruf kam, musste ich nicht lange überlegen. Ich möchte den letzten Wochen der Saison noch einmal Energie geben und etwas von dem zurückgeben, was ich selbst erleben durfte.“