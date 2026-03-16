Hutzi macht's! Freundschaftsdienst auf der Bamberger Trainerbank Einstiger Erfolgstrainer Michael Hutzler springt beim Bayernligisten bis Saisonende ein +++ Christopher Kettler spielender "Co" +++ von PM/wh · Heute, 14:55 Uhr · 0 Leser

Kaum zu glauben, aber wahr: Michael Hutzler wird vorläufig wieder an der Domreiter-Linie stehen. – Foto: Sascha Dorsch

Nach turbulenten Tagen und dem 4:0‑Auswärtssieg gegen Großschwarzenlohe hat der FC Eintracht Bamberg die nächste wichtige Personalentscheidung getroffen: Michael Hutzler übernimmt bis zum Saisonende das Traineramt. Der einstige Erfolgstrainer, der die Oberfranken von der Bezirks- in die Bayernliga geführt hat, folgt damit auf Jan Gernlein und dessen Co‑Trainer Alex Grau, von denen sich der Verein zuvor getrennt hatte. Darüber informiert der Verein im Rahmen einer Pressemitteilung.

Unterstützt wird Hutzler vom aktuellen Mannschaftskapitän Christopher Kettler, der als spielender Co‑Trainer fungieren wird. Darüber hinaus kehrt der frühere Torjäger Tobias Ulbricht zum Verein zurück und soll vor allem bei den Planungen für die kommende Saison eine wichtige Rolle einnehmen. „Der Kontakt zu Hutzi ist nie abgerissen. Wir sind freundschaftlich verbunden“, erklärt Vorstandssprecher Sascha Dorsch in der Meldung. „Seine Bereitschaft, spontan einzuspringen, wissen wir sehr zu schätzen. Er steht für Erfolg, positive Energie und mutigen Fußball – genau das, was wir in den letzten Wochen der Saison brauchen.“

Auch Kettler soll eine zentrale Rolle einnehmen. „Kette ist sportlich unantastbar und hat zuletzt viel Verantwortung übernommen. Er wird auf dem Platz vorangehen und ein wertvoller Sparringspartner für das Trainerteam sein“, so Dorsch weiter. Mit Tobias „Ulle“ Ulbricht stößt ein weiterer Kenner der Bamberger Fußballszene zum Team. Der ehemalige Angreifer gilt als gut vernetzter Fachmann und wird den Verein insbesondere in der sportlichen Planung unterstützen. „Seine Rückkehr ist ein Glücksfall“, betont der Vorstandssprecher