Hutzi-Einstand in Bamberg glückt – Fortunas »roter Faden« Bayernliga Nord, der Samstag: Würzburger FV zieht das Kellerduell in Coburg +++ ATSV Erlangen gibt Zwei-Tore-Führung aus der Hand von Florian Würthele · Heute, 17:35 Uhr · 0 Leser

Erlangens Keeper Emmanuel Agyekum krallt sich den Ball. Der ATSV spielte bei Fortuna Regensburg 2:2 unentschieden. – Foto: Florian Würthele

Michael Hutzler ist zurück auf der Trainerbank von Eintracht Bamberg! Und die Oberfranken bescherten ihrem Rückkehrer am Samstag einen gelungen Einstand. Mit 2:0 gewann der FCE sein Heimspiel gegen den FSV Stadeln und übernimmt den vierten Tabellenplatz. Im tiefen Tabellenkeller feierte der Würzburger FV einen verdienten 2:1-Auswärtserfolg beim direkten Konkurrenten FC Coburg. Damit ist der WFV wieder dran an den Relegationsplätzen. Weiter auf den ersten Sieg im neuen Jahr wartet der SV Fortuna. Die Regensburger bewiesen im Kunstrasen-Heimspiel gegen den ATSV Erlangen wieder einmal Moral und kamen nach einem 0:2-Rückstand zurück. Am Ende hieß es 2:2.



Lars Müller (Sportlicher Leiter FC Coburg): „Die erste Hälfte verlief sehr zäh mit wenig Aktionen im Spiel auf beiden Seiten. Beide Mannschaften haben sich abgetastet. Chancen waren Mangelware, wobei wir wir mehr Spielanteile verzeichneten. Zwingendes kam allerdings nicht zustande. Würzburg kam mit einem anderen Gesicht aus der Kabine. Wir verlieren das Spiel in den ersten 20 Minuten nach der Halbzeit. Da waren wir überhaupt nicht auf dem Platz und haben keine Zweikämpfe gewonnen. Würzburg war nun viel agiler und erzielte zwei Tore mit dem gleichen Schema. Unser Anschlusstreffer kam letztlich zu spät. Zuvor hatten wir noch ein, zwei Chancen. Hätten wir da das Tor gemacht, wäre es vielleicht nochmal spannend geworden. Aufgrund der zweiten Halbzeit geht der Sieg für Würzburg in Ordnung.“







Sascha Dorsch (Vorstandssprecher FC Eintracht Bamberg): „Es war ein sehr überzeugendes Spiel mit hohem Tempo von uns. Am Ende des Tages hätten wir anhand der Chancenanzahl höher gewinnen müssen. Wenn es ganz blöd läuft, kannst du aber auch unentschieden spielen oder verlieren. Mit unserem neuen Trainer Hutzi haben wir die Idee, offensiven, schnellen und attraktiven Fußball zu spielen. Das haben wir heute mit einer sehr offensiven Aufstellung umgesetzt. Wir sind froh, dass wir das Spiel gezogen haben und versuchen darauf aufzubauen. So kann es weitergehen für uns.“







Arber Morina (Trainer SV Fortuna Regensburg): „Diese erste Halbzeiten zieht sich wie ein roter Faden durch. Durch individuelle Fehler laufen wir in einen Konter und machen in letzter Linie einen Stoppfehler, wodurch wir den Gegner fast zum Toreschießen einladen. Danach steigern wir uns immer mehr ins Spiel rein und übernehmen die Dominanz. Aber es reicht halt nicht. Wir müssen diese Fehler unbedingt abstellen. Das ist momentan eine phsychologische und mentale Geschichte. Die Coolness und Lockerheit vorm Spiel ist nicht mehr so da, alles ist viel zu hektisch und verkrampft. Dann passieren eben diese Fehler, mit denen wir es dem Gegner viel zu leicht machen, Tore zu schießen. Es ist momentan eine schwierige Phase, aus der wir uns wieder rauskämpfen werden.“