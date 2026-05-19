Hutthurms Kapitän wird Geschäftsführer im Drittliga-Eishockey Der 31-jährige Fabian Semsch übernimmt bei den Passau Black Hawks eine sehr verantwortungsvolle Position von Thomas Seidl · Heute, 17:50 Uhr · 0 Leser

Fabian Semsch – Foto: Alexander Ferazin

Am Freitag steht für Fabian Semsch nochmal ein absolutes Highlight in seiner Fußballer-Laufbahn auf dem Programm. Mit dem SV Hutthurm kämpft der Routinier im alt-ehrwürdigen Passauer Dreiflüssestadion in der Relegation um den Bezirksliga-Erhalt. Gegner für den Traditionsklub ist ausgerechnet der benachbarte Kreisliga-Vizemeister FC Salzweg. Zu dieser Begegnung werden weit mehr als 2.000 Zuschauer erwartet. Unweit vom Dreiflüssestadtion wird sich Semsch künftig öfter aufhalten: Der 31-Jährige wird Geschäftsführer des Eishockey-Drittligisten Passau Black Hawks, der nach turbulenten Wochen - es stand sogar der Rückzug aus der Oberliga Süd im Raum - nun doch weiter im Konzert der Großen mitmischt.

"Die Black Hawks sind für mich weit mehr als nur ein Verein. Ich bin mit dem Club seit vielen Jahren eng verbunden und gehe voll motiviert in die neue Aufgabe. Die vergangene Saison hat gezeigt, welches sportliche Potenzial in Passau steckt. Gleichzeitig ist es wichtig, sportlichen Erfolg und wirtschaftlich gesunde Strukturen dauerhaft miteinander zu verbinden. Genau darin sehe ich eine der wichtigsten Aufgaben für die kommenden Jahre. Unser Ziel muss es sein, die Black Hawks finanziell solide und nachhaltig aufzustellen und gleichzeitig den sportlich erfolgreichen Weg weiterzugehen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Andreas Weber, der weiterhin die Verantwortung im Stammverein trägt, sowie vielen engagierten Menschen die Black Hawks weiterzuentwickeln", erklärt der 31-Jährige auf den sozialen Kanälen des Eishockey-Klubs.











"Ich war in meiner Jugendzeit selbst leidenschaftlicher Eishockey-Spieler, musste aber aufgrund eines Schien- und Wadenbeinbruchs aufhören. Dem Passauer Eishockey bin ich dennoch immer als Fan erhalten geblieben und unterstütze die Black Hawks seit einem Jahr als Sponsor. Bei der Rettungsaktion bin ich involviert gewesen und habe mich nun bereit erklärt, als Geschäftsführer einzusteigen. Das wird eine ambitionierte Aufgabe, der ich mich aber gerne stelle", sagt Semsch gegenüber FuPa. Ob der selbständige Unternehmer wegen der künftigen zeitlichen Mehrbelastung weiter dem runden Leder hinterherjagen wird, lässt er noch offen: "Meine finale Entscheidung steht noch nicht fest. Es gibt aber eine Tendenz."











Der Begegnung gegen den FC Salzweg fiebert Hutthurms Leader bereits entgegen: "Das sind die Spiele, wegen denen man Fußball spielt. Das wird eine riesige Kulisse werden und wir können eine sehr schwierige Saison, die von vielen personellen Rückschlägen geprägt war und ist, mit einem Sieg zu einem versöhnlichen Ende bringen." Als Favorit sieht der Vollblutsportler sein Team aber keinesfalls: "Wir haben sowohl in der Sommer-, wie auch in der Wintervorbereitung zweimal gegen Salzweg gespielt und beide Male den Kürzeren gezogen. Das ist eine starke Truppe, gegen die wir einen Top-Tag brauchen." Semsch selbst wird trotz eines vor ein paar Wochen erlittenen Bänderisses im Sprunggelenk auf die Zähne beißen und wie gewohnt vorangehen: "Ich werde alles geben, dass wir das Ding am Freitag ziehen. Das kann ich versprechen."