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Hutthurm vermeldet zwei Neuverpflichtungen
Verteidiger Marco Moser und Torhüter Toni Autengruber schließen sich dem Traditionsverein an
von Thomas Seidl · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser
Von links nach rechts: 2. Vorstand Johannes Hofbauer, Spielertrainer Julian Liebenow, Marco Moser, 1. Vorstand Stefan Winter – Foto: Verein
Am Freitagabend (Anstoß: 19 Uhr) haben die Fußballer des SV Hutturm ein Endspiel um den Klassenerhalt. In Roßbach treffen Böck, Kaltenecker & Co. auf den TV Geisenhausen. Der Sieger ist gerettet, der Verlierer muss hoffen, dass der FC Ergolding die 1:3-Hinspielpleite gegen den FC Moosinning noch ausmerzen kann und den Aufstieg in die Landesliga doch noch realisieren kann. Unabhängig vom Saisonausgang vermeldet der Verein zwei Neuverpflichtungen.
Marco Moser wechselt vom Absteiger SV Oberpolling nach Hutthurm. Der 26-Jährige hat bereits 114 Bezirksliga-Einsätze in seiner Vita stehen und soll den Abwehrverbund verstärken. "Mit Marco konnten wir einen erfahrenen Bezirksliga-Verteidiger für die neue Saison verpflichten. Die Gespräche verliefen durchweg positiv und wir sind davon überzeugt, dass er uns in der neuen Saison sofort weiterhelfen wird“, lässt Hutthurms 1. Vorstand Stefan Winter wissen.
Toni Autengruber (zweiter von links) wechselt von der SG Haag zum SV Hutthurm – Foto: Verein
Für das Tor konnte der SVH den 19-jährigen Nachwuchsmann Toni Autengruber vom A-Klassisten SG Haag verpflichten. "Toni ist ein junger und talentierter Torwart, der in Haag seine ersten Schritte im Herrenbereich gemacht hat. Er war bereits bei uns im Training und hat dabei sein Potenzial angedeutet. Wir gehen bewusst mit zwei jungen und entwicklungsfähigen Torhütern in die neue Saison und sind uns sicher, dass unserer Torwarttrainer beide Spieler nach vorne bringen werden", erklärt Winter, der erfreut über die beiden Zusagen ist und weitere Neuverpflichtungen in Aussicht stellt: "Besonders freut es uns, dass beide Spieler ligenunabhängig zugesagt haben. Wir hoffen natürlich, dass wir unser morgiges Relegationsspiel gegen den TV Geisenhausen positiv gestalten können, so dass wir nächste Saison wieder in der Bezirksliga an den Start gehen können. Zudem sind wir noch mit weiteren Spielern in Kontakt und zuversichtlich, dass noch etwas passieren wird."