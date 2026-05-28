Hutthurm vermeldet zwei Neuverpflichtungen Verteidiger Marco Moser und Torhüter Toni Autengruber schließen sich dem Traditionsverein an von Thomas Seidl · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: 2. Vorstand Johannes Hofbauer, Spielertrainer Julian Liebenow, Marco Moser, 1. Vorstand Stefan Winter – Foto: Verein

Am Freitagabend (Anstoß: 19 Uhr) haben die Fußballer des SV Hutturm ein Endspiel um den Klassenerhalt. In Roßbach treffen Böck, Kaltenecker & Co. auf den TV Geisenhausen. Der Sieger ist gerettet, der Verlierer muss hoffen, dass der FC Ergolding die 1:3-Hinspielpleite gegen den FC Moosinning noch ausmerzen kann und den Aufstieg in die Landesliga doch noch realisieren kann. Unabhängig vom Saisonausgang vermeldet der Verein zwei Neuverpflichtungen.

Marco Moser wechselt vom Absteiger SV Oberpolling nach Hutthurm. Der 26-Jährige hat bereits 114 Bezirksliga-Einsätze in seiner Vita stehen und soll den Abwehrverbund verstärken. "Mit Marco konnten wir einen erfahrenen Bezirksliga-Verteidiger für die neue Saison verpflichten. Die Gespräche verliefen durchweg positiv und wir sind davon überzeugt, dass er uns in der neuen Saison sofort weiterhelfen wird“, lässt Hutthurms 1. Vorstand Stefan Winter wissen.





Toni Autengruber (zweiter von links) wechselt von der SG Haag zum SV Hutthurm – Foto: Verein





