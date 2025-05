Hutthurm: Stefan Richter wird neuer Trainer

Als Übungsleiter machte Richter in der jüngeren Vergangenheit beim TSV-DJK Oberdiendorf auf sich aufmerksam. Der 35-Jährige schaffte mit "Deandorf" den Durchmarsch von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga. "Mit Stefan Richter konnten wir einen jungen, motivierten und kompetenten Trainer, der in den letzten Jahren mit Oberdiendorf bemerkenswerte Erfolg feiern konnte, für uns gewinnen. Er kann sich mit unserer Philosophie identifizieren und wir sind überzeugt, dass er die hervorragende Arbeit von Albert Krenn und Roland Samer nahtlos fortsetzen wird. Mit Adrian Böck wird unser Torjäger und Führungsspieler unseren neuen Coach tatkräftig unterstützen. Dass er den Verein trotz höherklassiger Angebote die Treue hält, ist bemerkenswert. In seiner künftigen Rolle soll er noch mehr Einfluss und Verantwortung übernehmen", lässt Hutthurms Fußballboss Konrad Behringer wissen.







Stefan Richter, der in Hutthurm wohnhaft ist, fiebert seinem künftigen Engagement bereits entgegen: "Ich bin richtig heiß und motiviert. Der SV Hutthurm zählt zu den namhaftesten Vereinen in der Region und es macht mich stolz, bei diesem Klub Trainer werden zu dürfen. Das zeigt auch, dass ich bei meinen letzten Stationen nicht schlecht gearbeitet habe. Ich übernehmen von meinem Vorgänger Albert Krenn und dessen Co-Trainer Roland Samer eine funktionierende und qualitativ gute Mannschaft, mit der ich etwas reißen möchte."





Sportlich hat "Huading" durchaus ehrgeizige Ziele. "Die Kaderplanungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir werden aber wieder eine schlagkräftige Truppe ins Rennen schicken, die auf alle Fälle wieder im vorderen Drittel mitmischen möchte", verrät Konrad Behringer.