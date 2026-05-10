Hutthurm schlägt Schalding und schickt Hofkirchen in die Kreisliga!

Schaldings U23 agierte über weite Strecken zu harmlos und musste sich einer engagierten Hutthurmer Mannschaft am Ende verdient geschlagen geben. – Foto: Alexander Ferazin

Mit einem verdienten Auswärtssieg sicherte sich Hutthurm endgültig das Ticket für die Relegation. Die Gäste präsentierten sich über weite Strecken griffiger, konsequenter und zielstrebiger, während Schalding an die starken Leistungen der vergangenen Wochen nicht anknüpfen konnte

Die erste gute Gelegenheit der Partie hatte Pöschl in der 10. Minute mit einem gefährlichen Abschluss. Kurz darauf wurde es erstmals brenzlig im Schaldinger Strafraum: Nach einem weiten Ball von Semsch ging Böck zu Boden, Hutthurm reklamierte lautstark Elfmeter, ohne Erfolg. In der 20. Minute belohnten sich die Gäste dann für ihren engagierten Auftritt. Böck nahm einen langen Ball sehenswert volley und hämmerte das Leder zur 0:1-Führung ins Netz. Hutthurm blieb auch in der Folge griffiger und aggressiver gegen den Ball, während Schalding offensiv nur selten klare Aktionen hatte. Nach 35 Minuten legten die Gäste nach: Nach einem schnell vorgetragenen Konter reagierte Jonas Frank im Strafraumgewühl am schnellsten und drückte den Ball zum 0:2 über die Linie. Kurz vor der Pause vergab Saeed aus spitzem Winkel die beste Möglichkeit der Gastgeber.

Nach dem Seitenwechsel kam Schalding verbessert aus der Kabine. Die große Chance auf den Anschlusstreffer hatte Adnan Begovic, dessen Abschluss nach starkem Zuspiel jedoch knapp am Pfosten vorbeistrich. In einer nun offenen Partie verpasste Hutthurm in der 70. Minute die endgültige Entscheidung, als die Gäste frei vor dem Tor das mögliche 0:3 liegenließen. In der 80. Minute brachte Heininger Böck im Strafraum zu Fall. Den fälligen Strafstoß übernahm der Gefoulte selbst und verwandelte souverän zur endgültigen Entscheidung - zugleich war es sein zweiter Treffer an diesem Nachmittag.