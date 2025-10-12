Hutthurm: Richter erklärt Rücktritt - Freund Interimscoach

Nach nur vier Monaten ist für Stefan Richter Schluss beim SV Hutthurm – Foto: Robert Geisler

Der SV Hutthurm gehört nach 14. Spieltagen zu den Enttäuschungen der Bezirksliga Ost. Der Vizemeister von 2024 hängt in der unteren Tabellenhälfte fest und hat aktuell nur einen Zähler Vorsprung zur Relegationszone. Negativer Höhepunkt war die 0:5-Heimklatsche am Freitagabend, die nicht ohne Folgen geblieben ist. Der erst im Sommer als Nachfolge von SVH-Ikone Albert Krenn installierte Übungsleiter Stefan Richter hat das Handtuch geworfen. Ebenso hat der seit der Saisonanfangsphase verletzte Co-Spielertrainer Adrian Böck ebenfalls aufgehört, wir dem Klub aber weiter als Aktiver zur Verfügung stehen. N

Vor knapp vier Wochen stärkte der Klub dem jungen Coach noch öffentlich den Rücken. "Eine Trainerdiskussion gibt es bei uns nicht. Wir werden das gemeinsam hinbekommen", sagte Vorstand Stefan Winter. Anschließend konnte zwar das Derby in Waldkirchen und die Heimpartie gegen Grafenau siegreich gestaltet werden, ehe die Niederlagen beim Neuling Hofkirchen und das Debakel gegen Schalding-Heining II wieder herbe Rückschläge waren. Auch im Kreis-Pokal-Achtelfinale setzte es beim benachbarten Kreisligisten Röhrnbach eine herbe 0:4-Schlappe.







"Für uns ist der Rücktritt von Stefan sportlich und auch menschlich ein herber Verlust. Leider war der bisherige Saisonverlauf sowohl für ihn als Trainer, als auch für uns als Verein nicht zufriedenstellend. Jedoch ist es zu einfach, hier dem Trainer die alleinige Verantwortung zu geben. Mitte September wurde bereits von Medien hinterfragt, ob in Hutthurm auf Grund der schwierigen sportlichen Situation der Trainer in Frage gestellt wird. So wie wir es bereits damals kommuniziert hatten, war es auch jetzt so, dass wir uns nicht von unserem Trainer trennen wollten. Leider hat aber Stefan die Entscheidung für sich so getroffen, wie sie nun ist“, sagt Winter.







Max Freund (Bildmitte, am Ball) springt bei seinem Heimatverein als Interimstrainer in die Bresche – Foto: Mike Sigl









"Es sind ein paar Dinge nicht so eingetroffen, wie ich sie mir erhofft hatte und wie sie mir bei meiner Zusage versprochen wurden. Trotzdem wollte ich die Chance nutzen und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen. Ich möchte betonen, dass die Zusammenarbeit mit der neuen Vorstandschaft - vor allem mit Stefan Winter, der hervorragend Pläne und Visionen hat - immer top und vor allem vertrauensvoll war. Die Ergebnisse und Leistungen passten aber nicht und ich fühle mich auch ein Stück weit von der Mannschaft im Stich gelassen, da ich immer Gas gegeben habe. Deshalb bin ich nun an einem Punkt angekommen, an dem ich nicht mehr weiterkomme und meine persönliche Konsequenzen ziehe. Ich hoffe, dass nun auch der Letzte kapiert, um was es in dieser Saison geht. Gefühlt ist das nämlich nicht der Fall. Mir tut die ganze Sache sehr weh, aber die Entscheidung war unausweichlich", lässt Stefan Richter wissen.





Auch auf den Böck-Rückzug geht der Klubchef ebenfalls ausführlich ein: "Bei Adrian ist es so, dass er seinen Fokus wieder mehr auf seine Rolle als Spieler legen möchte. Nachdem er aktuell verletzungsbedingt noch nicht zur Verfügung steht, will er alles daran setzen. möglichst zeitnah wieder auf dem Platz zurückzukehren. Daher kam er mit dem Wunsch auf uns zu, ihn von seiner Aufgabe als Co-Trainer zu entbinden. Selbstverständlich bleibt Adrian als Spieler weiterhin ein wichtiger und fester Bestandteil des SV Hutthurm." Interimsmäßig wird Max Freund die Trainerrolle beim SV Hutthurm übernehmen. "Max konnte in Neukirchen v. Wald bereits erste Erfahrungen als Trainer sammeln, daher sind wir ihm dankbar, dass er jetzt so kurzfristig in die Bresche springt und Verantwortung übernimmt. Hierdurch bekommt der Verein die Möglichkeit, in Ruhe nach einem geeigneten Nachfolger für Stefan Richter zu suchen", informiert Winter.





