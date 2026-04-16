Hutthurm: Liebenow und einige Spieler bleiben - Erster Neuzugang

Von links nach rechts: Vorstand Stefan Winter, Neuzugang Elias Glanzer, Spielertrainer Julian Liebenow – Foto: Verein

"Die Situation war in den vergangenen Monaten nicht einfach. Umso wichtiger ist es für uns zu sehen, dass viele Spieler den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit uns weitergehen wollen“, sagt Vorstand Stefan Winter. Neben den Spielern bleibt auch der der erst im Winter verpflichtete Spielertrainer Julian Liebenow, der aktuell nach einem im vergangenen Sommer erlittenen Kreuzbandriss an seinem Comeback arbeitet, an Bord. "Wir sind mit der Arbeit und dem Engagement von Julian mehr als zufrieden und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm. Sobald Julian nach seiner Verletzung wieder einsatzbereit ist, wird er auch als Spieler auf dem Platz seine Akzente setzen, davon sind wir voll überzeugt. Ergänzend dazu ist in Absprache mit Julian geplant, das Trainerteam zur neuen Saison um einen Co-Trainer zu erweitern. Hierbei ist es für uns unerheblich, ob es sich um einen Co-Spielertrainer, oder einen Linientrainer handelt. Entscheidend ist, einen geeigneten Kandidaten zu finden", informiert Winter.



