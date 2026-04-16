Hutthurm: Liebenow und einige Spieler bleiben - Erster Neuzugang

Der SV Hutthurm setzt in einer sportlich herausfordernden Situation ein klares Zeichen: Der Großteil des aktuellen Kaders hat ligaunabhängig für die Saison 2026/27 zugesagt. Darunter auch Kapitän Patrick Kaltenecker, der aktuell noch verletzungsbedingt pausiert, sowie langjährige Leistungsträger wie Jonas Waldbauer, Max Freund und Johannes Krückl.
"Die Situation war in den vergangenen Monaten nicht einfach. Umso wichtiger ist es für uns zu sehen, dass viele Spieler den eingeschlagenen Weg gemeinsam mit uns weitergehen wollen“, sagt Vorstand Stefan Winter. Neben den Spielern bleibt auch der der erst im Winter verpflichtete Spielertrainer Julian Liebenow, der aktuell nach einem im vergangenen Sommer erlittenen Kreuzbandriss an seinem Comeback arbeitet, an Bord. "Wir sind mit der Arbeit und dem Engagement von Julian mehr als zufrieden und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit ihm. Sobald Julian nach seiner Verletzung wieder einsatzbereit ist, wird er auch als Spieler auf dem Platz seine Akzente setzen, davon sind wir voll überzeugt. Ergänzend dazu ist in Absprache mit Julian geplant, das Trainerteam zur neuen Saison um einen Co-Trainer zu erweitern. Hierbei ist es für uns unerheblich, ob es sich um einen Co-Spielertrainer, oder einen Linientrainer handelt. Entscheidend ist, einen geeigneten Kandidaten zu finden", informiert Winter.
Mit Torwart Elias Glanzer vom TSV Klingenbrunn kann der SV Hutthurm zudem den ersten Neuzugang für die kommende Spielzeit präsentieren. Der junge Keeper möchte den nächsten Schritt in seiner Entwicklung gehen und wird künftig das Torhüterteam in Hutthurm verstärken. "Elias ist ein talentierter Torwart mit viel Potenzial. Wir freuen uns, dass er sich für unseren Weg entschieden hat und sind überzeugt, dass er sich bei uns sehr gut weiterentwickeln wird“, sagt Winter, der zudem einen Einblick in die weiteren Planungen gibt: "Es laufen bereits weitere Gespräche mit potenziellen Neuzugängen und wir sind zuversichtlich, den Kader gezielt verstärken zu können. Unser Trainer ist in diese Gespräche ebenfalls mit eingebunden."