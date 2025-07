Hutthurm-Knall: Ära Behringer ist beendet

Der SV Hutthurm und sein langjähriger sportlicher Leiter Konrad Behringer gehen ab sofort getrennte Wege. Das teilte der Verein am späten Montagabend in einer vom neuen Vorstand Stefan Winter verschickten Pressemitteilung mit. Die frühere Trainer-Ikone kehrte 2018 zu "Huading" zurück, engagierte sich in der Vorstandschaft, übernahm den Posten des sportlichen Leiters und leitete einen Neuaufbau - in der Landesliga-Spielzeit 2018/2019 stieg der SVH mit lediglich vier(!) Punkten sang- und klanglos ab - ein, der vom Erfolg gekrönt war. Unter der Regie von Behringer und Spielertrainer Albert Krenn konnte zweimal der Totopokal im Fußballkreis Ost gewonnen werden und 2024 wurde man zudem Bezirksliga-Vizemeister.

In einem Gespräch mit dem neuen Vorstandsteam wurde allerdings deutlich, dass es hinsichtlich der zukünftigen strategischen Ausrichtung des Vereins unterschiedliche Vorstellungen gibt. "Diese Entscheidung ist uns alles andere als leicht gefallen“, so der neu gewählte 1. Vorstand Stefan Winter. "Wir blicken mit großem Respekt und Dankbarkeit auf Konrads jahrzehntelanges Engagement zurück. Er war nicht nur sportlicher Leiter, Jugendtrainer und Trainer der 1. Mannschaft, sondern auch über viele Jahre hinweg als 2. Vorstand eine tragende Säule unseres Vereins. Sein Einsatz in schwierigen Phasen – insbesondere nach dem Abstieg aus der Landesliga – war vorbildlich. Ohne ihn wäre die sportliche Konsolidierung und der heutige Platz in der Bezirksliga nicht denkbar gewesen.“







Auch wenn es nun zu einer Trennung kommt, betont die Vorstandschaft den bleibenden Stellenwert Behringers - der als Aktiver für den 1. FC Passau in der Bayernliga, die damals die dritthöchste Spielklasse war, dem runden Leder hinterher jagte - für den SV Hutthurm. "Konrad hat diesen Verein über Jahrzehnte geprägt und sich bleibende Verdienste erworben. Für uns ist klar: Seine Leistung verdient höchste Anerkennung – unabhängig von der aktuellen Situation“, so Winter weiter. Interimsmäßig wird die sportliche Leitung intern durch Mitglieder der Vorstandschaft übernommen. "Wir streben eine zeitnahe Besetzung der sportlichen Leitung an und werden rechtzeitig darüber informieren, sobald eine nachhaltige Lösung gefunden wurde“, erklärt der 2. Vorstand Johannes Hofbauer.