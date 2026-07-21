Hutthurm justiert nach - Bischofsmais holt Suchy-Ersatz

Martin Suchy (re.) hat den SV Bischofsmais verlassen – Foto: Harry Rindler

Bereits vor dem ersten Spieltag hat sich in den Kadern des SV Hutthurm und des SV Bischofmais nochmal etwas getan. "Huading" hat sein Aufgebot mit Rayane Yebka vom Kreisklassisten FC Vilshofen und Tobias Hirsch vom A-Klassisten TSV Nottau erweitert. Der SVB hat sich die Dienste von Tomas Kotva gesichert, der bei seiner letzten Station beim Oberpfälzer Kreisligsten VfB Rothenstadt aktiv war.

Hutthurm hatte nach dem "Last-Minute"-Klassenerhalt einen personellen Aderlass zu verkraften. Etablierte Kräfte wie Fabian Semsch, Florian Kaltenecker, Philipp Reitberger und Adrian Böck haben den Klub verlassen. Zudem steht Jonas Frank aus beruflichen Gründen bis auf Weiteres nicht mehr zur Verfügung. Zwar hat der Klub unter anderem Ex-Landesligakicker Eduard Olariu und Sturm-Routinier Stefan Pecher verpflichtet, der beim 2:0-Auftakterfolg gegen Oberdiendorf mit einem Doppelpack zum Matchwinner avancierte, dennoch drückt speziell im Abwehrverbund der Schuh. Neben Marco Moser, der vom Absteiger SV Oberpolling zum SVH gewechselt ist, soll Tobias Hirsch dazu beitragen, dass die Defensive möglichst oft genau so stabil wie beim Derbyerfolg gegen "Deandorf" steht. Der 25-Jährige wagt den Sprung von der A-Klasse in die Bezirksliga. Youngster Yebka soll den Konkurrenzkampf im Offensivbereich beleben.





