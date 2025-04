Hutthurm dreht Spiel gegen Mauth und bleibt auf Kurs

Das Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Hutthurm und der TSV Mauth hatte alles, was ein Spiel braucht: Emotionen, Diskussionen, Kampf – und ein Happy End für die Hausherren. Mit einem hart erarbeiteten 2:1-Erfolg sichert sich Hutthurm nicht nur die nächsten drei Zähler, sondern bleibt als Tabellenfünfter weiter in Reichweite der Spitzengruppe. Mauth hingegen muss auf Rang 10 weiter nach unten blicken – nur wenige Punkte trennen die Gäste von der Relegationszone.





Dabei begann die Partie denkbar ungünstig für den SVH: Mauths Korbinian Tolksdorf traf früh zur Gästeführung (9.) – sein bereits neuntes Saisontor. Der Rückstand weckte den Kampfgeist der Gastgeber. Kurz vor der Pause dann die erste Wende: Nach einem klaren Handspiel im Strafraum verwandelte Adrian Böck eiskalt vom Punkt zum 1:1 (42.).





In der zweiten Halbzeit nahm die Partie richtig Fahrt auf. Zahlreiche Diskussionen um knifflige Schiedsrichterentscheidungen heizten die Stimmung zusätzlich an. Hutthurm drückte, Mauth hielt dagegen – bis zur 88. Minute: In einem wilden Strafraum-Getümmel stand ausgerechnet Kapitän Patrick Kaltenecker goldrichtig und köpfte das Leder zum 2:1 ins Netz. Großer Jubel auf der Tribüne! Albert Krenn, Trainer SV Hutthurm nach dem Spiel: "Unser Spiel war in der ersten Halbzeit etwas zerfahren, mit vielen Fehlpässen unsererseits - wir sind etwas schwer ins Spiel gekommen. Zweite Halbzeit war im Vergleich bei Weitem besser, wir hatten mehr Aktionen nach vorne, mehr Strafraumsituationen, mehr Abschlüsse. Sie haben sich nie aufgegeben - das macht mich stolz. Vor allem weil ich weiß, wie schwierig es momentan ist. Wir haben leider aktuell nur drei Auswechselspieler und selbst die sind teilweise angeschlagen. Deshalb ist die Aufstellung Woche für Woche fast identisch, was für die Spieler natürlich nicht einfach ist. Dementsprechend bin ich sehr froh darüber!"

"Wir sind gut ins Spiel gekommen und verdient in Führung gegangen. Danach konnten wir aber gegen die formstarken Hutthurmer nicht ganz an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen und mussten zwei Gegentore nach Standards hinnehmen. Unsere eigenen gut herausgespielten Torchancen konnten wir hingegen nicht nutzen. Ein Unentschieden wäre wohl gerechter gewesen, für die kommenden Spiel müssen wir uns wieder steigern“, fasst Uli Köberl, Sportlicher Leiter vom TSV Mauth zusammen.

Unterm Strich ein knapper Sieg für die Heimelf, die ihre Serie fortsetzt. Für Mauth wird die Lage dagegen immer ernster – vorne fehlte am Ende die Durchschlagskraft.