Hutthurm: Carrasco und Moser neues Trainerduo der Zweiten Die A-Klassentruppe von "Huading" geht mit einem Übungsleiter-Gespann in die kommende Spielzeit von PM / ts · Heute, 20:25 Uhr · 0 Leser

von links nach rechts: Roland Moser, Markus Carrasco, Stefan Winter – Foto: Verein

Markus Carrasco und Roland Moser übernehmen zur neuen Saison als gleichberechtigtes Trainerteam die II. Mannschaft des SV Hutthurm, die in der abgelaufenen Runde in der A-Klasse Hauzenberg als Tabellenletzter abgeschlossen hat.

"Der bisherige Trainer unserer Zweiten, Christoph Kinateder, hat uns in der Rückrunde darüber informiert, dass er zum Saisonende sein Traineramt niederlegen wird. Daher haben wir uns bereits seit längerer Zeit auf Trainersuche befunden und sind jetzt sehr froh darüber, mit Markus und Roland eine super Lösung präsentieren zu können. Wir möchten uns aber bei der Gelegenheit nochmals ausdrücklich bei Christoph für seine Arbeit bedanken. Neben seiner Trainertätigkeit ist er zum Ende der Saison auch in der Ersten als Spieler aufgelaufen und hat hier mitgeholfen, dass der Abstieg vermieden werden konnte“, lässt Hutthurms Vorstand Stefan Winter verlauten.

"Markus und Roland haben in der vergangenen Saison zusammen eine Jugendmannschaft betreut. Beide haben einen Trainerschein und auch eine Hutthurmer Vergangenheit. Markus ging je eine Saison in der A-Jugend und in der Herrenmannschaft für den SV Hutthurm auf Torejagd und Roland war bereits bei verschiedenen Teams als Jugendtrainer in Hutthurm tätig“, erklärt Winter weiter.