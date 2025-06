Hutterer und Löw: Vornbach angelt sich zwei Jungspunde

Am Freitag startete die DJK Vornbach in die Vorbereitung auf das Abenteuer Landesliga. In den kommenden fünf Wochen bis zum Saisonstart am Wochenende 19./20. Juli. geht es darum, das Team möglichst gut für die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten, die man in der neuen Umgebung noch nicht so richtig einschätzen kann.