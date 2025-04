Huttenheim enteilt der Konkurrenz

(Hinspiel 5:2)

Überraschend hoch mit 1:9 verlor die SpG Weiher/Zeutern II in Rheinsheim. Spielertrainer Enrico Cina: "Zum Spiel am Sonntag bleibt mir nicht viel zu sagen. Wir wurden in verdienter Weise an die Wand gespielt. Ein Patrick Graf hat uns gnadenlos für jeden Ballverlust oder unnötiges Foul Spiel direkt mit einem Tor bestraft. Glückwunsch nach Rheinsheim!" Der letzte Platz führt sicher zum Abstieg, vielleicht muss man sogar als 13ellenletzter/Tabellenvorletzter runter. Weiher/Zeutern weist als 13ter 3 Punkte mehr auf als Oberhausen II als Tallenletzter auf und der Rückstand auf Rang 12 beträgt bereits 4 Zähler. Cina zur kommenden Begegnung, denken Abstiegsduell mit Oberhausen: "Für den kommenden Spieltag brauch ich nicht viel sagen. Wir wissen um den Ernst der Lage und hoffen eine 180-Grad-Wendung hinzulegen. Drei Punkte sind in unserer Situation Pflicht, jedoch wissen wir, dass es ein richtungsweisendes Spiel wird. Warten wir es ab und gehen wir mit Freude an der Herausforderung in dieses Spiel."

Die Spvgg Oberhausen II verlor in dieser Woche 2 Heimspiele. Am Sonntag mit 0:7 gegen Huttenheim, am Dienstag 0:2 gegen Büchenau. Damit verharrt man auf dem letzten Rang. Um in der Tabelle nicht abgeschlagen zu sein, müssen nun bei Weiher/Zeutern Punkte her.

Prognose: Unser Gefühl sagt einen Heimsieg voraus.