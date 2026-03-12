Huth schießt Wolfsburg ins Halbfinale

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die VfL Wolfsburg Frauen stehen erneut im Halbfinale des DFB-Pokals. Im Viertelfinale setzte sich das Team von Stephan Lerch im AOK Stadion mit 1:0 gegen Eintracht Frankfurt durch. Den entscheidenden Treffer erzielte Svenja Huth Mitte der ersten Halbzeit. In einer intensiven Partie verteidigten die Wölfinnen ihren Vorsprung nach der Pause mit großem Einsatz und ließen den Gästen nur wenige klare Möglichkeiten.

Der VfL belohnte sich schließlich für seine stärkere Phase. Nach einer unübersichtlichen Szene im Strafraum sprang der Ball vor die Füße von Svenja Huth, die aus kurzer Distanz abzog. Der Schuss wurde noch abgefälscht und schlug zur Wolfsburger Führung ein (35.).

Die Partie begann mit Tempo auf beiden Seiten. Frankfurt setzte zunächst die ersten Akzente, doch Stina Johannes parierte früh gegen Laura Freigang (4.). Danach übernahmen die Wölfinnen zunehmend die Kontrolle. Ein Kopfball nach einer Ecke musste von Geraldine Reuteler noch vor der Linie geklärt werden (7.), wenig später scheiterte Lineth Beerensteyn an Frankfurts Torhüterin Lina Altenburg (27.).

Defensive Arbeit nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie umkämpft. Wolfsburg suchte zunächst den zweiten Treffer, etwa durch Ella Peddemors, deren Abschluss geblockt wurde (50.). Danach erhöhte Frankfurt den Druck. Nach einer Ecke klärte Alexandra Popp kurz vor der Linie (61.), später parierte Johannes einen Kopfball von Rebecka Blomqvist stark (71.).

Die Wölfinnen setzten in der Schlussphase einzelne Nadelstiche, verteidigten den Vorsprung jedoch vor allem mit großer Disziplin und brachten das knappe Ergebnis über die Zeit.

Lerch lobt Einsatz seiner Mannschaft

Trainer Stephan Lerch zeigte sich nach dem Spiel erleichtert: „Wir sind überglücklich, dass wir dieses Alles-oder-Nichts-Spiel am Ende mit einem 1:0 über die Linie gebracht haben. Es war ein sehr intensives Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Möglichkeiten hatten.“

Besonders die defensive Leistung hob der VfL-Coach hervor: „Die Spielerinnen haben alles reingeworfen, bis zum Ende gekämpft und mit großer Leidenschaft verteidigt, sodass wir das Spiel am Ende auch zu null beenden konnten.“

Mit dem Erfolg stehen die Wölfinnen im Halbfinale des DFB-Pokals. Dort wartet der FC Carl Zeiss Jena. Lerch blickt bereits nach vorne: „Diese Partie nehmen wir gerne an und wollen dort den nächsten Schritt gehen, um unser großes Ziel zu erreichen – den Einzug ins Finale nach Köln.“

Halbfinale führt nach Jena

Kurz nach Abpfiff wurde in der Sky-Sendung „Alle Spiele, alle Tore“ auch das Halbfinale des DFB-Pokals ausgelost. Als Losfee fungierte die ehemalige Schweizer Nationalspielerin Rachel Rinast, Ziehungsleiterin war DFB-Sportdirektorin Nia Künzer. Dabei wurde den Wölfinnen ein Auswärtsspiel beim FC Carl Zeiss Jena zugelost. Wolfsburg hatte zuvor bereits mit einem 11:0 in der ersten Runde beim Regionalligisten ATS Buntentor, einem 3:1 im Achtelfinale gegen den SC Freiburg sowie dem 1:0-Erfolg gegen Eintracht Frankfurt das Halbfinale erreicht. Im zweiten Semifinale empfängt FC Bayern München die SGS Essen. Beide Partien werden zwischen 4. und 6. April ausgetragen, die genaue Terminierung steht noch aus.