"Hut ab vor dieser Aufholjagd" – Lupo Martini feiert den Klassenerha

USI Lupo Martini Wolfsburg hat sich am vorletzten Spieltag der Oberliga Niedersachsen vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Durch einen verdienten 2:1-Erfolg beim BSV Schwarz-Weiß Rehden springt die Mannschaft von Trainer Ludger Tusch auf 42 Punkte – ein Wert, der den Ligaerhalt endgültig besiegelt. Entsprechend groß war die Erleichterung bei Team-Manager Tahar Gritli: „Da sind einige Steine vom Herzen gefallen. Das hat man auch bei den Spielern gesehen.“

Mit dem zwölften Saisonsieg krönten die Wolfsburger eine beeindruckende Aufholjagd. „Als wir Letzter waren, waren es acht Punkte bis zum rettenden Ufer. Und dass wir das aufgeholt haben und schon vor dem letzten Spieltag gerettet sind – Hut ab an die Mannschaft“, sagte Gritli sichtlich stolz.

In der Anfangsphase hatten die Gäste mehr vom Spiel. „Der erste Warnschuss von Lasse Hohmann ging noch knapp vorbei, danach hatte Rehden auch Chancen – aber unser Torwart Flynn war zur Stelle“, so Gritli. Ein Wermutstropfen war die Verletzung von Maurizio Grimaldi nach einem Foul in der 20. Minute: „Er wurde von hinten umgegrätscht, musste raus. Wir hoffen, dass es nichts Schlimmes ist.“

Das 1:0 durch Jannes Drangmeister fiel in der 38. Minute nach einem schnellen Umschaltmoment: „Nach einem Einwurf gewinnen wir den Zweikampf, verlagern auf die andere Seite – und die Flanke verwertet Drangmeister per Kopf. Ein verdienter Treffer.“