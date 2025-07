"Hut ab vor der Leistung, so können wir weitermachen"

Bei sommerlichen Temperaturen um die 30 Grad im Inpotron Sportpark Hilzingen war beiden Mannschaften die frühe Phase der Vorbereitung anzumerken. Die VfB Frauen waren zunächst spielbestimmend und hatten immer wieder gute Ballgewinne. In der Anfangsphase fehlte allerdings die Präzision im letzten Drittel.

Nach 20 Minuten führte die erste gefährliche Torchance zur Führung: Leonie Schetter wurde auf dem linken Flügel freigespielt und lief frei auf das Tor des „GC“ zu. Vor der Gästekeeperin behielt sie die Ruhe und schob gekonnt zur Führung ein.

Mit der anschließenden Trinkpause wurde die Mannschaft von Heiko Gerber noch dominanter. Einige Abseitspositionen in der neu formierten Offensive verhinderten in dieser Phase bessere Chancen.

Kurz vor der Pause erhöhte Kapitänin Jana Beuschlein auf 2:0: Nach einem perfekten Schnittstellenball von Maxi Rall war die Nummer 20 frei vor dem Tor und grätschte den Ball zur 2:0-Führung. Das war gleichzeitig der Pausenstand.

Wechselspiele im zweiten Durchgang

Zu Beginn der zweiten Halbzeit tauschte Trainer Heiko Gerber sein komplettes Team aus – und so durften sich weitere elf Akteurinnen gegen den Schweizer Vize-Meister zeigen.

Die neu formierte Elf tat sich bei ansteigenden Temperaturen vor allem in der Offensive schwer. Die beste Chance hatte zweimal Julia Glaser: zunächst in der 70. Minute, als sie der Gästekeeperin den Ball vom Fuß spitzelte, und dann per Kopf in der 78. Spielminute.

Am Ende blieb es beim 2:0-Erfolg für die VfB-Frauen, die somit erfolgreich nach einem ersten Gradmesser in die Vorbereitung starten.

Die Tore:

20. Minute: Leonie Schetter setzt sich auf dem linken Flügel durch und bleibt vor dem Tor eiskalt.

40. Minute: Jana Beuschlein wird von Maxi Rall mit einem wunderbaren Schnittstellenball in Szene gesetzt und erzielt das 2:0.