»Hut ab« - und das, obwohl Schalding in Landsberg »nur« remisiert

Jürgen Fuchs ist keiner, der nur Phrasen von sich gibt. Wenn Klartext nötig ist, ist er nötig. Und so kann man seine Worte durch und durch als ehrlich einstufen. "Hut ab vor der heutigen Leistung der Mannschaft", lobt der Teammanager - und das, obwohl "sein" SV Schalding-Heining in Landsberg "nur" remisiert hat. Der 2. Spieltag war - zumindest was diese Partie betrifft - eine Runde der Doppelpack-Torschützen. Maximilian Seemüller traf für die Hausherren zweimal, Simon Dorfner für den SVS.