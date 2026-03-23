„Hut ab" – Siegreiche Hachinger bleiben erneut ohne Gegentor Regionalliga Bayern von Robert M. Frank · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Die SpVgg Unterhaching feierte einen knappen Sieg gegen Eichstätt. – Foto: Johannes Traub

Der Tabellenführer gewinnt zum vierten Mal ohne Gegentor. Doch die SpVgg Unterhaching verschenkt dabei zahlreiche Torchancen.

Viermal ohne Gegentor und zweimal knapp mit 1:0: So lauten die Ergebnisse der SpVgg Unterhaching nach dem jüngsten 1:0 (0:0)-Erfolg der Hachinger gegen den VfB Eichstätt. Der insbesondere in der Abwehr starke Tabellenführer der Regionalliga Bayern mausert sich immer mehr zum Titelkandidaten Nummer eins. „Es ist nicht selbstverständlich, dass man viermal in Folge zu Null spielt, Hut ab vor der Leistung “, lobte SpVgg-Cheftrainer Sven Bender sein Team. Es ist nicht selbstverständlich, dass man viermal in Folge zu Null spielt, Hut ab vor der Leistung. SpVgg-Cheftrainer Sven Bender

Die Partie vor 2025 Zuschauern im Unterhachinger UhlsportPark begannen die Hausherren mit einer sehr druckvollen Spielweise, die mehrere Torchancen auf die Führung brachte. Tim Hannemann traf die Latte und Cornelius Pfeiffer setzte im Nachfassen einen Kopfball auf das Tornetz (3.). Simon Skarlatidis und Moritz Müller scheiterte bei einem Gestocher im Eichstätter Strafraum an Torwart Nikolai Sauernheimer (17.) ehe Hannemann knapp über das Tor zielte (19.). Die zunächst sehr hochstehenden Gäste verlegten ihre Verteidigung nun tiefer in die eigene Hälfte und ließen Haching fortan nicht mehr so viele Großchancen zu. Und auf der Gegenseite erarbeitete sich der einstige der Regionalliga-Vizemeister von 2019 selbst gute Gelegenheiten heraus, ein Schuss von Eichstätts Jonathan Grimm wird abgefälscht und flog ganz knapp am rechten Pfosten des Hachinger Gehäuses vorbei (26.). In Folge vergab Hannemann nach einer starken Einzelaktion die beste Chance für eine Führung der Heimelf, das Sturmtalent schoss freistehend aus wenigen Metern Entfernung über das Gästetor (30.).