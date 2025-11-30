"Hut ab ans Team" - Fallersleben entreißt Vorsfelde einen Punkt

Fallersleben fand besser in die Partie und suchte immer wieder den Weg über die schnellen Außen ins letzte Drittel. Großchancen blieben aus, doch die Aktivität zahlte sich aus: Nach einem Foul von Keeper Justin Kick an Lennox Binder zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Ex-Vorsfelde-Spieler Abdelhakim Jedli verwandelte sicher zum 1:0 (30.). „In der ersten Halbzeit hatten wir mehr Zug zum Tor und kamen immer wieder ins letzte Drittel. Die Führung war verdient“, erklärte Sportdirektor Tom Daedelow.

Auch nach der Pause präsentierte sich Fallersleben konzentriert. In der 60. Minute lag die Entscheidung in der Luft, doch Fabian Bauer traf nur den Innenpfosten. Viele im Stadion sahen den Ball hinter der Linie. Wie Daedelow berichtete. In der 70. Minute dezimierte sich Vorsfelde durch eine Ampelkarte, erhöhte danach aber überraschend den Druck. Mit dem ersten wirklich gefährlichen Abschluss erzielte Lucas Friedrich den Ausgleich (75.).

Fallersleben verteidigte leidenschaftlich und setzte immer wieder Nadelstiche, der Siegtreffer wollte aber nicht mehr fallen. Nach dem Abpfiff mischten sich Stolz und Enttäuschung. „Wir hätten den Punkt vor dem Spiel unterschrieben, jetzt ärgert man sich etwas, dass es nicht drei sind“, so Daedelow. Gleichzeitig fand er klare Worte für die Leistung: „Hut ab ans Team für diese kämpferische Meisterleistung.“ Nach der klaren 1:4-Niederlage im Hinspiel also eine deutliche Leistungssteigerung der Hausherren, die auf Platz zehn bleiben, aber einen wichtigen Zähler Richtung Klassenerhalt einfahren. Für Vorsfelde hingegen ist das Ergebnis extrem bitter, da man nun einen Punkt hinter Gifhorn steht und dabei sogar ein Spiel mehr absolviert hat.

In der kommenden Woche hat Vorsfelde nochmal die Chance, beim Heimspiel gegen Kästorf die Tabellenführung zurückzuerobern. Fallersleben verabschiedete sich mit diesem Erfolg in die Winterpause.