Hussitencup 2026: Bernau rüstet sich für ein tolles Turnier

Der Hussitencup 2026 wirft seine Schatten voraus und sorgt bereits vor dem ersten Anstoß für Spannung. Heute wurden die Gruppen für das Niederbarnimmasters ausgelost, das am Freitag in der S-Arena in Bernau ausgetragen wird. Acht Mannschaften, kurze Spielzeiten von zehn Minuten und viele Zuschauer bilden den Rahmen für ein Hallenturnier, das in der Region längst mehr ist als ein sportlicher Pflichttermin. Die Mischung aus Lokalrivalität, kompakter Turnierstruktur und großer Zuschauernähe verspricht einen Abend, an dem jede Szene Gewicht bekommt.

Gruppe A: Gastgeber im Mittelpunkt In der Gruppe A trifft der FSV Bernau als Gastgeber auf den BSV Rot-Weiß Schönow, den FSV Basdorf und den Oberligisten SG Union 1919 Klosterfelde. Der Turnierauftakt erfolgt mit der Begegnung Rot-Weiß Schönow gegen den FSV Bernau. Für den Gastgeber bedeutet diese Gruppe maximale Aufmerksamkeit, denn jede Partie wird vor heimischem Publikum bestritten. Mit Klosterfelde und Basdorf stehen zudem Mannschaften gegenüber, die den Hallenfußball aus den vergangenen Jahren kennen und wissen, wie schnell sich Spiele in dieser Form drehen können.

Ein Turnier mit klarer Dramaturgie Das Niederbarnimmasters wird in zwei Vierergruppen gespielt. In der Vorrunde tritt jede Mannschaft einmal gegen die übrigen Gruppengegner an. Anschließend folgen Platzierungsspiele, Halbfinals und das Finale. Der Modus ist auf Klarheit ausgelegt: Fehler lassen sich kaum korrigieren, jeder Punkt kann entscheidend sein. Die Spielzeit von zehn Minuten zwingt alle Teams dazu, von Beginn an präsent zu sein und Lösungen im hohen Tempo zu finden.

Gruppe B: Ausgeglichenheit ohne Ausweichmöglichkeiten

Die Gruppe B vereint die TSG Einheit Bernau, die SG Einheit Zepernick 1925, den 1. FV Eintracht Wandlitz und den SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde. Diese Konstellation verspricht enge Duelle, weil sich die Teams aus dem regionalen Spielbetrieb gut kennen. Hier entscheidet weniger Überraschung als Konsequenz. Jeder Ballverlust, jede kurze Unordnung kann den Ausschlag geben, da die Abstände in der Tabelle voraussichtlich gering bleiben.

Der Spielplan als Taktgeber

Der Turnierabend beginnt mit den Vorrundenspielen der beiden Gruppen, die in enger Abfolge ausgetragen werden. Durch den kompakten Zeitplan bleibt kaum Raum für längere Pausen. Mannschaften müssen schnell umschalten, taktische Anpassungen erfolgen oft nur zwischen den Spielen. Diese Taktung ist Teil des Reizes des Niederbarnimmasters und sorgt dafür, dass die Intensität von Beginn an hoch bleibt.

Platzierungsspiele und K.-o.-Phase

Nach Abschluss der Gruppenphase folgen die Platzierungsspiele um Rang sieben und fünf, ehe die besten vier Teams in die Halbfinals einziehen. Ab diesem Zeitpunkt gibt es keine zweite Chance mehr. Die Halbfinals führen direkt in das Spiel um Platz drei und das Finale, das den Turnierabend beschließt. In diesen Partien wird die Spielzeit auf zwölf Minuten erhöht, was den Druck zusätzlich steigert und Fehler noch deutlicher sichtbar macht.

Erwartung und Bedeutung

Der Hussitencup ist für viele Teams mehr als ein Vorbereitungsturnier. Er ist Standortbestimmung, Prestigeduell und Bühne zugleich. Wer sich hier behauptet, sammelt nicht nur sportlichen Erfolg, sondern auch Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben im Ligabetrieb. Gerade die Mischung aus Gastgebern, etablierten Mannschaften und ambitionierten Herausforderern verleiht dem Turnier sein besonderes Gewicht.