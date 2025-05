Husmann trifft doppelt – Haren gelingt Meisterstück in letzter Minute

Am Muttertag sicherte sich der TuS Haren mit einem dramatischen 3:2-Heimsieg gegen den FC Bockholte die Meisterschaft – und damit den Aufstieg in die Emslandliga. Dabei war die Partie alles andere als ein Selbstläufer für die favorisierten Hausherren.

Bei bestem Fußballwetter erwischten die Gäste den besseren Start. Henrik Dopp traf bereits in der 6. Minute sehenswert zur Führung – ein Sonntagsschuss an die Unterkante der Latte. Haren zeigte sich geschockt, agierte in der ersten Hälfte zwar mit viel Ballbesitz, aber zu ideenlos und unpräzise im letzten Drittel. Bockholte blieb durch Konter stets gefährlich.