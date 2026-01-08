Husemannhalle wird wieder zum Hexenkessel

Am kommenden Wochenende wird in der Husemann-Sporthalle der Wittener Hallentitel ausgespielt. Insgesamt 16 Mannschaften aus dem Stadtgebiet gehen an den Start. Grundlage für die Turnierzusammensetzung ist der zuvor ausgetragene Hallenfußball-Reservecup, über den sich mehrere Teams für die Endrunde qualifizieren konnten. Über organisatorische Rahmendaten des Turniers hatte zuvor auch die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet.
Sportlich besonders im Fokus steht erneut der SV Herbede. Der Titelverteidiger ist gleich mit drei Mannschaften vertreten und stellte bereits beim Reservecup unter Beweis, dass er in der Halle über enorme Qualität und Tiefe im Kader verfügt. Neben der ersten Mannschaft sind auch Herbede II und Herbede III qualifiziert. Um vereinsinterne Duelle frühzeitig zu vermeiden, wurde der Spielplan im Vorfeld entsprechend angepasst.
Die Vorrunde am Samstag wird in vier Gruppen ausgespielt. In Gruppe A trifft der SV Herbede auf TuS Stockum, den Hammerthaler SV und SV Bommern II. Gruppe B besteht aus TuRa Rüdinghausen, FSV Witten, SV Herbede II und DJK TuS Ruhrtal II. In Gruppe C spielen TuS Heven, Türkischer SV Witten, SF Schnee und TuS Stockum II. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Gruppe D mit SV Bommern 05, dem Portugal SV Witten, deren Rivale vom DJK TuS Ruhrtal und SV Herbede III.
Ausrichter der Veranstaltung ist in diesem Jahr der Portugal SV Witten, der 2026 sein 50-jähriges Vereinsjubiläum feiert. Der Gastgeber setzt neben dem sportlichen Wettbewerb auch auf ein erweitertes Rahmenprogramm.
Auch finanziell wurde das Turnier aufgewertet. Die Preisgelder wurden im Vergleich zu den Vorjahren deutlich erhöht: Der Turniersieger erhält 800 Euro, für den zweiten Platz sind 500 Euro vorgesehen. Rang drei ist mit 300 Euro dotiert, der vierte Platz wird immerhin mit 200 Euro honoriert.
Die Eintrittspreise bleiben auf dem Niveau des Reservecups. Erwachsene zahlen fünf Euro, ermäßigte Tickets kosten vier Euro, Schüler ab 16 Jahren drei Euro. Kinder haben sogar freien Eintritt. Erfrischungsgetränke wie Cola, Limonade oder Wasser sowie Kaffee werden zum turnierüblichen Preis von 1,50 Euro angeboten. Es handelt sich aus der Erfahrung von FuPa-Westfalen wohl um Becher mit maximal 0,2 Liter Inhalt.
Am Sonntag folgt die Zwischenrunde mit den jeweils Erst- und Zweitplatzierten der Vorrundengruppen. Diese werden in zwei neue Vierergruppen eingeteilt, aus denen sich die Halbfinalisten ergeben. Nach den Halbfinalspielen stehen das Spiel um Platz drei sowie das Endspiel auf dem Programm.
FuPa-Westfalens Expertentipp:
Geht es nach der Einschätzung von FuPa-Westfalen führt auch in diesem Jahr kaum ein Weg am SV Herbede vorbei. Die Kombination aus Hallenroutine, individueller Klasse und gleich mehreren konkurrenzfähigen Teams spricht für den Titelverteidiger. Als ernsthafte Herausforderer gilt vor allem der SV Bommern. Favorit bleibt jedoch Herbede - auch dank Michael „Michi“ Kraus. Bei dem Turnier (es wurde Live von FuPa-Westfalen berichtet) in Sprockhövel überragte er bereits als Top-Torschütze. Auch beim Reservecup war er DIE Figur, die für den Turniersieg von Herbede II sorgte.
Ergänzung:
Laut Infos von FuPa-Westfalen werden auch die jung Ultras des SV Herbede (wie bereits in Sprockhövel) vor Ort sein.