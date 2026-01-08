Die jungen Ultras des SV Herbede werden auch in der Halle dabei sein. – Foto: Harald Szczygiol

Husemannhalle wird wieder zum Hexenkessel

Am kommenden Wochenende wird in der Husemann-Sporthalle der Wittener Hallentitel ausgespielt. Insgesamt 16 Mannschaften aus dem Stadtgebiet gehen an den Start. Grundlage für die Turnierzusammensetzung ist der zuvor ausgetragene Hallenfußball-Reservecup, über den sich mehrere Teams für die Endrunde qualifizieren konnten. Über organisatorische Rahmendaten des Turniers hatte zuvor auch die Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) berichtet. Sportlich besonders im Fokus steht erneut der SV Herbede. Der Titelverteidiger ist gleich mit drei Mannschaften vertreten und stellte bereits beim Reservecup unter Beweis, dass er in der Halle über enorme Qualität und Tiefe im Kader verfügt. Neben der ersten Mannschaft sind auch Herbede II und Herbede III qualifiziert. Um vereinsinterne Duelle frühzeitig zu vermeiden, wurde der Spielplan im Vorfeld entsprechend angepasst.

Die Vorrunde am Samstag wird in vier Gruppen ausgespielt. In Gruppe A trifft der SV Herbede auf TuS Stockum, den Hammerthaler SV und SV Bommern II. Gruppe B besteht aus TuRa Rüdinghausen, FSV Witten, SV Herbede II und DJK TuS Ruhrtal II. In Gruppe C spielen TuS Heven, Türkischer SV Witten, SF Schnee und TuS Stockum II. Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch Gruppe D mit SV Bommern 05, dem Portugal SV Witten, deren Rivale vom DJK TuS Ruhrtal und SV Herbede III. Ausrichter der Veranstaltung ist in diesem Jahr der Portugal SV Witten, der 2026 sein 50-jähriges Vereinsjubiläum feiert. Der Gastgeber setzt neben dem sportlichen Wettbewerb auch auf ein erweitertes Rahmenprogramm.