Husaria Schwedt mit spätem 2:2, BW Wusterhausen gewinnt 5:2-Spektakel

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
SV Eintracht Alt Ruppin II – BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
Zernitzer SV 1951 – Meyenburger SV Wacker 1922 abgesagt
Das Spiel wurde abgesagt.
FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 – SG Stahl Wittstock 5:2
Ein torreiches Spektakel vor 70 Zuschauern, das von ständigen Wendungen und purer Leidenschaft lebte! Die Gäste aus Wittstock erwischten den besseren Start, als Jano Karsten (13.) zur Führung traf und die Heimfans kurzzeitig verstummen ließ. Doch Wusterhausen bewies eine enorme Moral: Kay Bamberg (43.) glich kurz vor dem Seitenwechsel aus und legte unmittelbar nach dem Wiederanpfiff mit seinem zweiten Treffer (46.) nach, was das Stadion zum Beben brachte. Die Gäste steckten jedoch nicht auf und kamen durch Mathias Dannehl (56.) zum Ausgleich, doch die Freude währte nur kurz. Jeremy Rosenfeld (59.) stellte die Weichen postwendend wieder auf Heimsieg. In der Schlussphase krönte Eric Stiefel (81.) die Offensivbemühungen, bevor Patrick Füllgraf (89.) per Foulelfmeter den Schlusspunkt hinter dieses furiose Spiel setzte.
SV Eiche 05 Weisen – SV Prignitz-Maulbeerwalde 0:0
Ein intensives Ringen vor 117 Zuschauern, bei dem der Fokus voll auf der defensiven Stabilität und dem unbändigen Kampfgeist lag. Beide Mannschaften schenkten sich in den Zweikämpfen keinen Millimeter Boden und verteidigten ihr Gehäuse mit purer Hingabe. Trotz zahlreicher Bemühungen auf beiden Seiten, die gegnerische Abwehrreihe zu durchbrechen, blieben die ganz großen Torerfolge an diesem Tag aus. Es war eine Begegnung, die von der taktischen Disziplin lebte und in der jeder Akteur bis an seine Grenzen ging. Am Ende stand ein torloses Unentschieden, das den leidenschaftlichen Einsatz beider Teams widerspiegelte und die Fans trotz fehlender Treffer durch die enorme Spannung bis zur letzten Sekunde in Atem hielt.
FC Husaria Schwedt – SpG Storkow/Vietmannsdorf 2:2
Ein hochemotionaler Schlagabtausch vor 33 Zuschauern, der bis zur letzten Sekunde von unbändigem Siegeswillen geprägt war! Die Gäste der SpG Storkow/Vietmannsdorf erwischten einen Start nach Maß, als Pablo Steltner (7.) die frühe Führung markierte und die Nerven der Hausherren auf eine erste harte Probe stellte. Schwedt schüttelte sich jedoch und kam mit viel Wut im Bauch aus der Kabine, was schließlich durch den leidenschaftlichen Ausgleich von Adrian Kalitowski (52.) belohnt wurde. Doch die Freude währte nur kurz, denn ein Pfiff des Unparteiischen sorgte für neue Dramatik: Oliver Bähn (63.) behielt vom Punkt die Nerven und versenkte den Foulelfmeter zur erneuten Führung für die Gäste. In einer nervenaufreibenden Schlussphase warf der FC Husaria Schwedt alles nach vorne und bewies ein riesiges Kämpferherz. Die Belohnung für diesen unermüdlichen Einsatz folgte kurz vor dem Ende, als Jakup Sebastian Milanowski (86.) zum viel umjubelten Ausgleich traf und den Punktgewinn in diesem packenden Duell sicherte. Ein Unentschieden, das von der ersten bis zur letzten Minute durch pure Leidenschaft bestach.
