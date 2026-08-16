Hupe erkennt beim Sieg in Lohne Feuer und Qualität

– Foto: Uli Mentrup

In den ersten 25 Minuten im Heinz-Dettmer-Stadion sah der 28-Jährige eine ausgeglichene Partie auf hohem Niveau - mit zunächst nicht ganz sauberem Aufbauspiel der Emsländer. „Da war Lohne vielleicht sogar einen Tick besser. Danach hatten wir aber ein bisschen mehr Überzeugung auch im Spiel mit Ball.“ Die Vorteile nutzte Spelle zu den Toren durch Benjamin Evers und Tom Winnemöller. Danach wirkte Spelle weitgehend dominant.

Der SCSV ist richtig gut in die Saison gestartet. Auf den Sieg gegen den Heeslinger SC im Niedersachsenpokal folgten zwei Dreier in den Punktspielen gegen Hildesheim und in Lohne. „Ich glaube, das hätten wir vorher alle unterschrieben“, stellte Hupe fest.

Abgesehen von der Phase nach dem Strafstoß, „bei dem wir uns selbst weh tun“, spielt der Trainer auf das aus seiner Sicht allerdings diskussionswürdige Foul von Max Meier an. „Darüber kann man vielleicht streiten. Aber die Art und Weise, wie wir das verteidigen, die können wir beeinflussen. Darüber werden wir sprechen. Aber das ist Meckern auf hohem Niveau.“ Lohnes Nico Thoben überwand Spelles Torwart Mattis Niemann, der zuletzt gegen Hildesheim noch einen Elfmeter abgewehrt und sein Team vor dem Rückstand bewahrt hatte. Der Gastgeber erzeugte mehr Druck, wollte den Ausgleich. Spelle wirkte etwas unruhiger. Nach dem fein herausgespielten 3:1 durch Marvin Kehl verfügten die Emsländer über Möglichkeiten zu weiteren Treffern.

Nach dem Sieg in Lohne genoss das Speller Team das freie Wochenende. Am Montag geht es weiter. In der Woche warten gleich zwei Partien: Vor dem Punktspiel am Sonntag um 15 Uhr gegen den BSV Rehden, der sich am Freitag 3:1 gegen den Vizemeister Egestorf-Langreder durchsetzte, kommt am Dienstagabend um 19 Uhr Zweitligaaufsteiger VfL Osnabrück zum Test ins Getränke Hoffmann Stadion. Anstoß ist um 19 Uhr. Die Eintrittspreise: Für Erwachsene 8 Euro, für Dauerkarten-Inhaber, Rentner, Schüler, Studenten und Menschen mit Behinderung 5 Euro. Jugendliche bis einschließlich 14 Jahre haben freien Eintritt.