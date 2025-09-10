„Hunter“ trifft fünfmal

Dass die Motivation in der zweiten Mannschaft nicht leidet, stellte er ebenfalls klar: „Man tut sein Bestes für die Mannschaft, egal ob Erste oder Zweite. Ich glaube sogar, dass es zusätzliche Motivation gibt.“ Für seine fünf Treffer fand er trotzdem die passenden Worte: „Klar ist Tore schießen schön, am Ende kommt es aber auf die gelungene Mannschaftsleistung an – und die hatten wir an dem Tag. Macht aber natürlich gute Laune!“

Seine Offensivqualitäten erklärt Hundt-Schwalm mit seiner Vergangenheit: „Ich habe vor einigen Jahren auf dem Flügel gestartet und bin dann durch meine Größe, Kopfballstärke und Schnelligkeit in die Innenverteidigung gerutscht.“ Mit 1,93 Metern bringt er dafür die passenden Voraussetzungen mit. Persönlich verfolgt er ein klares Ziel: „Natürlich der Aufstieg mit dem SCR. Wir sind ein tolles Team, wo jeder aneinander glaubt. Mir macht es einfach nur Spaß, mit meinen Freunden Fußball spielen zu dürfen – ob Niederlage oder Sieg.“