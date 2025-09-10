„Hunter“ trifft fünfmal

FuPa Nordhessen präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.
Der SC Riebelsdorf II feierte am Wochenende einen 6:0-Auswärtserfolg beim FSV Allmuthshausen II – und im Mittelpunkt stand dabei Leon „Hunter“ Hundt-Schwalm. Der 26-jährige Innenverteidiger steuerte gleich fünf Treffer zum Kantersieg bei und zeigte, dass er nicht nur hinten dichtmachen, sondern auch vorne für Furore sorgen kann. „Ich hatte ein familiäres Treffen am Sonntag, da kann man an einem sonnigen Samstag der Zweiten natürlich mal aushelfen“, erzählte Hundt-Schwalm mit einem Augenzwinkern.
Dass die Motivation in der zweiten Mannschaft nicht leidet, stellte er ebenfalls klar: „Man tut sein Bestes für die Mannschaft, egal ob Erste oder Zweite. Ich glaube sogar, dass es zusätzliche Motivation gibt.“ Für seine fünf Treffer fand er trotzdem die passenden Worte: „Klar ist Tore schießen schön, am Ende kommt es aber auf die gelungene Mannschaftsleistung an – und die hatten wir an dem Tag. Macht aber natürlich gute Laune!“
Seine Offensivqualitäten erklärt Hundt-Schwalm mit seiner Vergangenheit: „Ich habe vor einigen Jahren auf dem Flügel gestartet und bin dann durch meine Größe, Kopfballstärke und Schnelligkeit in die Innenverteidigung gerutscht.“ Mit 1,93 Metern bringt er dafür die passenden Voraussetzungen mit. Persönlich verfolgt er ein klares Ziel: „Natürlich der Aufstieg mit dem SCR. Wir sind ein tolles Team, wo jeder aneinander glaubt. Mir macht es einfach nur Spaß, mit meinen Freunden Fußball spielen zu dürfen – ob Niederlage oder Sieg.“