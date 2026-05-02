Hunsrückhöhe holt oberligaerfahrenen Abwehrspieler

Der Sportliche Leiter Marcel Lorenz kennt Kunz noch aus gemeinsamen Zeiten bei Eintracht Trier, wo er ihn bereits in der A-Jugend unter seinen Fittichen hatte. Anschließend wechselte Kunz nach Karbach und kam dort in der vergangenen Saison auf 25 Einsätze. Durch die Verpflichtung des Japaners Keita Kinoshita und eine Schulterverletzung in der Hinrunde kam Kunz indes ins Hintertreffen und hat diese Runde noch keine Minute in der Oberliga gespielt. Auch der TuS Kirchberg buhlte um seine Dienste.