Hungriges Geretsried II siegt deutlich: „Geretsried spielte mit uns Katz‘ und Maus“ Im letzten Saisonspiel Verlinkte Inhalte Kreisliga Gruppe 1 Zu SG Hungerbach Geretsried II

Im letzten Saisonspiel gewinnt Geretsried II gegen die SG Hungerbach deutlich mit 5:0. Mit einem in der Not zustande gebrachten Kader kam es zur elften Niederlage in Folge für Hungerbach.

Sa., 24.05.2025, 12:30 Uhr TuS Geretsried Geretsried II SG Hungerbach SG Hungerbach 5 0 Abpfiff Mehr oder weniger mit dem letzten Aufgebot trat die SG Hungerbach zum letzten Saisonspiel beim TuS Geretsried II an. „Am Donnerstag meldeten sich zwei Spieler wegen Verletzung aus dem Vorwochenende ab und am Spieltag kamen noch mal drei Absagen von Angeschlagenen dazu“, berichtete SG-Coach Michael Schöttl vor dem Auftritt beim Tabellenfünften der Kreisliga 1, der noch minimale Chancen auf die Aufstiegsrelegation hat. „Ich stand selbst im Spielbericht“, erklärte Schöttl, er hätte sich zur Not auch selbst eingewechselt. Dazu kam es bei der 0:5-Pleite, der elften Niederlage in Folge, aber nicht.

„Die Mannschaft ist intakt und auch die Stimmung war nach der Partie in Ordnung.“ SG-Coach Michael Schöttl