"Hungriger als je zuvor": Hirschkamp rückt an die Spitze heran

Der SC Buschhausen ließ erst zum zweiten Mal in dieser Saison Federn. Die Spvgg Sterkrade-Nord II hatten den Primus sogar phasenweise am Rande einer Niederlage, darf sich jedoch auch über den Punkt freuen. Größter Profiteur ist aber wohl der 1. FC Hirschkamp, der seinerseits mehr als deutlich gegen den FC Sterkrade 72 gewann und damit bis auf einen Zähler an die Spitze heranrückt. Dazu gibt es ein Lebenszeichen im Tabellenkeller. Der BV Osterfeld feierte die ersten Punkte - und zwar auf dramatische Weise.
Was lange währt, wird endlich wahr - und wie: Mitte der zweiten Hälfte führte Osterfeld sogar mit drei Tore, ein gänzlich unbekanntes Gefühl in dieser Saison. Doch in der Folge wurde es dann noch einmal vogelwild. Zunächst verkürzte TB nach einem Kopfballtreffer von Dustin Peitsch (70.) und schien dem gebeutelten Schlusslicht durch den Doppelschlag von Nejat Berbero (90.) und Marvin Dipold per Strafstoß (90.+2) den ersten Saisonsieg zu entreißen.
"Ich dachte: bitte nicht wieder, nicht wieder", gab Trainer Okay Özkan einen Einblick in seine Nervenkostüm zu diesem Zeitpunkt. " Aber meine Jungs haben wieder so viel Charakter gezeigt."
So sicherte Ismail Caltepe mit einem Distanzschuss auf letzter Rille den Osterfeldern dann doch noch den ersten Dreier (90.+4). "Ich bin gerade wirklich sehr emotional, weil Fußball für mich einfach Leidenschaft ist", verrät Özkan. "
Das Tabellenbild sieht aus seiner Sicht nun noch lange nicht rosig aus, aber gerade so ein Spiel kann manchmal eine Initialzündung sein: "Diese drei Punkte sind erstmal sehr, sehr wichtig für uns. Die haben wir uns eigentlich auch schon vorher verdient."
Seinem Team möchten er deshalb auch noch ein deutliches Kompliment in Sachen Moral geben: "Wir haben bis dato zwar keine Punkte geholt, aber beim Training waren wir immer 20 Mann, 18 Mann."
Auch deshalb ist für ihn klar: "Wir sind kein Fußballvereine mehr, wir sind eine Familie geworden."
Dem Tabellenführer wurde von Beginn an ordentlich Gegenwind geboten: "Uns war schon bewusst, dass da eine Top-Mannschaft auf uns zukommen wird", verriet Buschhausens Trainer Marcus Behnert. So folgte auf die frühe Führung des Primus durch Alessandro Murtinu (10.) etwas später der Ausgleich durch Kevin Marzotko (29.).
"Das 1:0 hat uns keine extra Portion Selbstvertrauen gegeben, sondern Sterkrade-Nord ist nach dem Rückstand immer besser ins Spiel gekommen und ja, hat dann auch folgerichtig den Ausgleich gemacht."
Nach dem Seitenwechsel drängten die Gäste gar noch auf den Coup beim bislang noch ungeschlagenen Tabellenführer, doch belohnten sich nicht: "Wir hatten heute ein Quäntchen Glück auf unserer Seite. Das haben wir uns wahrscheinlich auch in den Wochen zuvor erarbeitet. Für uns war das jetzt am Ende ein Punktgewinn", gestand Behnert. "Wir müssen jetzt die richtigen Schlüsse daraus ziehen. 80 bis 90 Prozent reichen nicht, besonders nicht gegen so eine Top-Mannschaft."
Die Tabellenführung behauptet der SCB weiterhin, wenngleich hauchzart mit einem Zähler Vorsprung: "Wir müssen uns wieder steigern, weil die letzten zwei Wochen vorher auch noch nicht perfekt waren. Dementsprechend geht es jetzt erst mal wieder an unserer eigenen Leistungsstärke zu arbeiten."
Am Ende war es eine Machtdemonstration des Aufsteigers gegen den Absteiger. Schon nach einer Viertelstunde führte der 1. FCH mit drei Treffern: "Wir haben von der ersten Sekunde an einfach unser Spiel aufgezogen und unseren Job vor dem Tor gemacht", schilderte Trainer Bahjat Amine. "Das Spiel war sehr einseitig und hätte auch deutlich höher ausgehen können oder müssen. Leider waren wir heute vor dem Tor manchmal zu schläfrig an normalen Tagen könnte es auch Richtung zweistellig gehen."
Dabei konnten die Hausherren im zweiten Durchgang das Ergebnis noch verdoppeln und schließen damit auch gleichzeitig auf den Tabellenführer weiter auf. Amine verkündete final noch eine kleine Warnung an die Konkurrenz: "Generell sind wir aktuell hungriger als je zuvor, Einfach wacher und williger."
C Buschhausen 1912 II – VfR 08 Oberhausen II 3:3
SC Buschhausen 1912 II: Timo-Maurice Müller, Martin Kevin Krettek, Florian Schwulst, Rouven Link, Lukas Schmidt, Dierk Brosowski, Christian Soltes, Silvano Lange (68. Saher Murad), Nico Goronzy (64. William Steve Fozing Yamdjio), Kevin Enrico Wilkes - spielender Co-Trainer: Carsten Scholz - Trainer: Marco Sedzik
VfR 08 Oberhausen II: Christian Robin Bach, Joshua Schacht (70. Andre Finger), Hendrik Ney, Dominik Klyszcz, Leonhard Weikam (70. Marcel Finger), Justin Woithe, Mike Scholl, Samed Ocak, Serkan Sezen (46. Chris Ehler), Tim Kneifel, Anel Omerinovic (46. Sascha Knobloch) - Trainer: Andre Finger - Trainer: Mirco Remmerde
Schiedsrichter: Yannis Jira (Gladbeck) - Zuschauer: 25
Tore: 0:1 (9. Eigentor), 1:1 Martin Kevin Krettek (11.), 2:1 Dierk Brosowski (14.), 2:2 Dominik Klyszcz (74.), 3:2 Kevin Enrico Wilkes (90.), 3:3 Christian Robin Bach (90.)
DJK Arminia Klosterhardt II – VfR 08 Oberhausen 0:1
DJK Arminia Klosterhardt II: Christopher Hübers, Connor Roth, Marc Gronek, Marius Broß, Vahdet Türkmen, Marcel Wroblewski, Batuhan Cetinkaya, Abdul Afiz Tholley (84. Sayed Haris Sultani), Okan Muzaffer Baydar, Simon Steinberg, Louis Drießen (67. Yazan Al Masalmah) - Trainer: Andreas Bovenz
VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Oliver Winkler, Can Luca Gad (65. Dustin Masek), Sebastian Stollen, Lukas Ambrosat (65. Mathias Henkemeyer), Tim Schmidt (46. Eray Aslan), Julian Birkholz, Nick Blanke (70. Levin Jubt), Tim Blanke, Mirco Baumgarten, Nasif Omorou (60. Timo Mrozek) - Trainer: Paul Schendzielorz - Co-Trainer: Tim Schaefer
Schiedsrichter: Dennis Melchior-Paculla - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tim Blanke (52.)
SV Adler Osterfeld – FC Welheim 2:6
SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Mehriz Fezzani (70. Sead Durakovic), Gentrit Bajraj, Abdul Basit Adibyar, Emmanuel Nwabuego, Hasan Can Agbulut (81. Andre Pangerl), Jonis Youssef, Philipp Herrmann, Tobias Hauner, Justin Montberg - Trainer: Christoph Tapinos
FC Welheim: Isa Mert Koc, Ali Riza Karakus (45. Alexander Boateng), Daniel Galonska, Altan Gündogdu, Sabri Kayali, Ibrahim Tug (45. Kofi Darko Wilson), Ali Al Hakim, Özgür Erdogan (81. Faruk Dibekci), Felix Mika Matheis (45. Pascal Patrick Kaluza), Robin Jobst, Ramazan Akyüz (78. Abdallah Jawhar) - Trainer: Ramazan Karakus
Schiedsrichter: Philip Maurice Szlapak - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 Ramazan Akyüz (10.), 0:2 Robin Jobst (15.), 0:3 Ramazan Akyüz (17.), 1:3 Tobias Hauner (24.), 2:3 Tobias Hauner (40.), 2:4 Robin Jobst (64.), 2:5 Robin Jobst (74.), 2:6 Ali Al Hakim (76.)
BV Osterfeld 1919 – TB Oberhausen 1889 4:3
BV Osterfeld 1919: Sefa Bozca, Umut Bozacioglu, Luke Stratenhoff, Ismail Caltepe, Enes Can, Hasan Darici, Ömer Öztas (80. Ensar Kahramanoglu), Aiman Rump (72. Kamuran Kürklü), Lennard Stratenhoff, Nico Ljubic (88. Soner Karakoc), Sien Nasim Greven - Co-Trainer: Ersin Öztürk - Trainer: Okay Özkan
TB Oberhausen 1889: Niko Rigo Grundmann, David Münch, Prince Pieritz, Julian Miguel Peitsch, Abd-Manaf Tchazodi, Fabio Mülling (80. Dustin Wagner), Fabian-Maurice Kammhöfer, Justin Andre Partenheimer (64. Damian Jerome Peitsch), Marvin Dipold, Orhan Bozcali (58. Nejat Berbero), Dustin Peitsch - Trainer: Daniel Coers
Schiedsrichter: Markus Mertens (Oberhausen) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Sien Nasim Greven (7.), 2:0 Lennard Stratenhoff (53.), 3:0 Nico Ljubic (56.), 3:1 Dustin Peitsch (70.), 3:2 Nejat Berbero (90.), 3:3 Marvin Dipold (90.+2 Foulelfmeter), 4:3 Ismail Caltepe (90.+4)
1. FC Hirschkamp – FC Sterkrade 72 6:0
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek, Timur Berbero, Okan Aslantin (64. Erkan Basoglu), Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Mehmet Kalayci (78. Sertan Erdogan), Emrullah Bayhoca, Burak Taspinar, Ahmet Büyüköztürk (67. Galed Mohamad), Mehmet Kafli (76. Abdelaziz Boukdir), Okan Al (61. Semih Akdogan) - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
FC Sterkrade 72: Mick Kaminski, Lars van Gelder, Jan-Niklas Forger, Marceau Jerome Finke, Malte Fuhrmann (46. Justin Strauchmann), Jason Scott Ford (46. Dennis Brockhagen), Keanu Kranz, Marcel Bambic, Dennis Stus (77. Mirco van Dellen), David Fojcik, Christopher Lange - Trainer: Alexander Forger
Schiedsrichter: Berkan Candan (Oberhausen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Burak Taspinar (7.), 2:0 Okan Al (10.), 3:0 Ahmet Büyüköztürk (13.), 4:0 Emrullah Bayhoca (61.), 5:0 Burak Taspinar (84.), 6:0 Galed Mohamad (86.)
TSV Safakspor Oberhausen – FC Welheim II 2:2
TSV Safakspor Oberhausen: Emirhan Kaya, Yusuf Arslanbas (46. Dogukan Kara), Seyyid-Muhammed Akkaya, Serhat Erdogan, Talha Yamakli, Mert Özsoy, Ibrahim Akkaya (46. Reda Khatir), Cüneyt Türk, Berat Aktürk (82. Eray Erol), Cihad Saral (72. Tuncay Aksoy), Etco Gaucho - Trainer: Tuncay Aksoy - Co-Trainer: Erdal Yaprak
FC Welheim II: Burak Candir, Arif Yalcin, Nabil Walid Mawas, Emre Can Önal (83. Onur Duman), Emrah Semiz, Turgut Senyüz, Oktay Semiz, Cüneyt Kilic, Tolga Kocbey, Mert Ata, Alper Adiyaman (65. Halet Delen) - Trainer: Murat Cebeci
Schiedsrichter: Marcel Borges - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Oktay Semiz (24.), 0:2 Oktay Semiz (45.+1), 1:2 Dogukan Kara (54.), 2:2 Dogukan Kara (79.)
SC Buschhausen 1912 – Spvgg Sterkrade-Nord II 1:1
SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Nils Bothe, Dominik Teschke, Paul Okon, Nico Lambertz, Amet Zeki (69. Mohamad Ghazaly), Emre Kuzdere, Yevhenii Belmach, Alessandro Murtinu (62. David Pop), Kevin Menke (84. Björn Benninghoff), Pascal Wickert (85. Marcel Georg Felder) - Co-Trainer: Dennis Wichert - Trainer: Marcus Behnert
Spvgg Sterkrade-Nord II: Julian Dohmen, Luis Mattern, Kevin Hozjan, Kevin Marzotko, Jona Rams, Moritz Neukirch (58. Jonas Kisters), Lukas Loibl, Keno Räck, Sven Konarski (80. Dustin Weber), Tom Mattern, Daniel Markin (80. Tim Koller) - Trainer: Dustin Vogt
Schiedsrichter: Hayrettin Urtenur (Oberhausen) - Zuschauer: 234
Tore: 1:0 Alessandro Murtinu (10.), 1:1 Kevin Marzotko (29.)
Rot: Dominik Teschke (77./SC Buschhausen 1912/)
Rot: Tom Mattern (77./Spvgg Sterkrade-Nord II/)
Blau-Weiß Fuhlenbrock – SV Sarajevo Oberhausen 5:0
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Marvin Breil, David Overfeld, Niko Politis, Daniel Dierkes, Halil Memisoglu, Nico Große-Beck, Lukas Wischermann, Philip Kaczmar, Joel Zander, Niklas Balsliemke-Louven - Trainer: Adrian Reiss
SV Sarajevo Oberhausen: Adil Can Kelleci, Kenan Mujezinovic, Dzejlan Sehovic, Alen Arnautovic, Samir Dzafic, Angelos Karagiannis, Anel Mlinarevic, Emmanuel Eme Jacob, Almin Essler, Deni Ziga, Adetola Olaseni Adegun - Trainer: Erol Kücükarslan
Schiedsrichter: Norbert Otto (Oberhausen) - Zuschauer: 70
Tore: 1:0 Niklas Balsliemke-Louven (2.), 2:0 Niklas Balsliemke-Louven (9.), 3:0 Niklas Balsliemke-Louven (47.), 4:0 Nico Große-Beck (68.), 5:0 Emmanuel Eme Jacob (75. Eigentor)
13. Spieltag
09.11.25 VfR 08 Oberhausen II - SC Buschhausen 1912
09.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - TSV Safakspor Oberhausen
09.11.25 FC Welheim II - 1. FC Hirschkamp
09.11.25 FC Sterkrade 72 - BV Osterfeld 1919
09.11.25 SV Sarajevo Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt II
09.11.25 Glück-Auf Sterkrade - SV Adler Osterfeld
09.11.25 FC Welheim - Blau-Weiß Fuhlenbrock
09.11.25 VfR 08 Oberhausen - SC Buschhausen 1912 II
