"Hungriger als je zuvor": Hirschkamp rückt an die Spitze heran

Was lange währt, wird endlich wahr - und wie: Mitte der zweiten Hälfte führte Osterfeld sogar mit drei Tore, ein gänzlich unbekanntes Gefühl in dieser Saison. Doch in der Folge wurde es dann noch einmal vogelwild. Zunächst verkürzte TB nach einem Kopfballtreffer von Dustin Peitsch (70.) und schien dem gebeutelten Schlusslicht durch den Doppelschlag von Nejat Berbero (90.) und Marvin Dipold per Strafstoß (90.+2) den ersten Saisonsieg zu entreißen.

"Ich dachte: bitte nicht wieder, nicht wieder", gab Trainer Okay Özkan einen Einblick in seine Nervenkostüm zu diesem Zeitpunkt. " Aber meine Jungs haben wieder so viel Charakter gezeigt."

So sicherte Ismail Caltepe mit einem Distanzschuss auf letzter Rille den Osterfeldern dann doch noch den ersten Dreier (90.+4). "Ich bin gerade wirklich sehr emotional, weil Fußball für mich einfach Leidenschaft ist", verrät Özkan. "

Das Tabellenbild sieht aus seiner Sicht nun noch lange nicht rosig aus, aber gerade so ein Spiel kann manchmal eine Initialzündung sein: "Diese drei Punkte sind erstmal sehr, sehr wichtig für uns. Die haben wir uns eigentlich auch schon vorher verdient."

Seinem Team möchten er deshalb auch noch ein deutliches Kompliment in Sachen Moral geben: "Wir haben bis dato zwar keine Punkte geholt, aber beim Training waren wir immer 20 Mann, 18 Mann."

Auch deshalb ist für ihn klar: "Wir sind kein Fußballvereine mehr, wir sind eine Familie geworden."