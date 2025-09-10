 2025-09-10T07:23:22.987Z

Ligabericht
Janis-Fabian Jungclaus (TuSV Bützfleth II) und Michel Rudolph (FC Wischhafen/Dornbusch II) trafen gleich viermal.
Janis-Fabian Jungclaus (TuSV Bützfleth II) und Michel Rudolph (FC Wischhafen/Dornbusch II) trafen gleich viermal. – Foto: Petersen/privat

Hungrige Torjäger - Abbruch in Jork

4. Kreisklasse: 38 Tore in vier Partien - Schwinge gehen die Spieler aus

Auf der einen Seite Tore ohne Ende, auf der anderen Seite gehen die Spieler aus. Wie geht`s beim Schwinger SC II weiter? Der Abbruch in Jork hatte andere Gründe, als noch vor einer Woche in Wischhafen, als das Licht ausfiel.

Mit zehn Akteuren kam der Schwinger SC zum TuS Jork II. Nach etwas über einer halben Stunde stand es bereits 5:0 für die Altländer und die Spieler auf der anderen Seite wurden immer weniger. Als dann nur noch sechs spielfähige Akteure auf Seiten der Gäste auf dem Platz standen, brach Schiedsrichter Jonas Lühmann ab. Wie es in Schwinge überhaupt weitergeht, soll in den nächsten Tagen entschieden werden.

Stürmer treffen ohne Ende

Bei den Partien, die zu Ende gespielt wurden, fielen richtig viele Treffer. 38 mal landeten die Kugeln insgesamt in den vier Begegnungen im Netz. Zählt man die fünf Tore aus Jork hinzu, kam man schon auf 43 (!!!). Vermutlich wird sich die 4. Kreisklasse in zwei Hälften teilen, das deutet sich bereits jetzt an.

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
TuS Eiche Bargstedt
TuS Eiche BargstedtBargstedt II
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn II
3
6
Abpfiff

So., 07.09.2025, 11:00 Uhr
TuS Jork
TuS JorkTuS Jork II
Schwinger SC
Schwinger SCSchwinger SC II
Abgebrochen

Fr., 05.09.2025, 19:30 Uhr
FC Mulsum/Kutenholz
FC Mulsum/KutenholzMulsum/Kut. III
SG Lühe
SG LüheSG Lühe III
4
6
Abpfiff

Fr., 05.09.2025, 20:00 Uhr
FC Wischhafen/Dornbusch
FC Wischhafen/DornbuschWischh./Dorn III
Deinster SV
Deinster SVDeinster SV III
0
8
Abpfiff

So., 07.09.2025, 12:30 Uhr
TuSV Bützfleth
TuSV BützflethBützfleth II
TSV Großenwörden
TSV GroßenwördenGroßenwörden II
9
2
Abpfiff

