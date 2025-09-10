Hungrige Torjäger - Abbruch in Jork

Mit zehn Akteuren kam der Schwinger SC zum TuS Jork II. Nach etwas über einer halben Stunde stand es bereits 5:0 für die Altländer und die Spieler auf der anderen Seite wurden immer weniger. Als dann nur noch sechs spielfähige Akteure auf Seiten der Gäste auf dem Platz standen, brach Schiedsrichter Jonas Lühmann ab. Wie es in Schwinge überhaupt weitergeht, soll in den nächsten Tagen entschieden werden.

Stürmer treffen ohne Ende

Bei den Partien, die zu Ende gespielt wurden, fielen richtig viele Treffer. 38 mal landeten die Kugeln insgesamt in den vier Begegnungen im Netz. Zählt man die fünf Tore aus Jork hinzu, kam man schon auf 43 (!!!). Vermutlich wird sich die 4. Kreisklasse in zwei Hälften teilen, das deutet sich bereits jetzt an.